إبراهيم فايق يكشف عن مفاجأة بشأن بطولة كأس العرب في قطر

كشف الإعلامي إبراهيم فايق ، عن إذاعة مباراة كاس العرب في قطر علي mbc masr.

وكتب فايق ، عبر حسابه الشخصي قيس بوك /" برعاية موسم الرياض ‏كأس العرب حصريا في مصر على شاشة MBC MASR 2 .

وتابع فايق: ‏انتظرونا من الدوحة ، وتغطية قوية من أرض الحدث بداية من مباراة مصر والكويت مع أقوى ستوديو تحليلي وأهم معلقي الوطن العربي ".

وتتوجه أنظار العالم العربي نحو قطر المستضيفة لبطولة كأس العرب 2025 التي تنطلق اليوم بمواجهة تونس وسوريا.

ويلعب منتخب تونس ضد سوريا اليوم، في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وبعدها يلعب منتخب فلسطين ضد قطر في تمام الساعة السادسة إلا ربع.

وجاء مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات كالتالي

الإثنين 1 ديسمبر

تونس ضد سوريا - الساعة 3 عصرًا.

قطر ضد فلسطين الإثنين - الساعة 5:45 مساءًا.

الثلاثاء 2 ديسمبر

المغرب ضد جزر القمر - الساعة 2 ظهرًا.

مصر ضد الكويت - الساعة 4:30 مساءًا.

السعودية ضد عمان الساعة 7 مساءًا.

الأربعاء 3 ديسمبر

الجزائر ضد السودان - الساعة 2 ظهرًا.

العراق ضد البحرين - الساعة 4:30 عصرًا.

الأردن ضد الإمارات - الساعة 7 مساءًا.