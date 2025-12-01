تراجع مؤشرات بورصة عمّان في ختام تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات بورصة عمّان، اليوم /الاثنين/، حيث انخفض المؤشر العام لأسعار الأسهم عند الإغلاق إلى 3426 نقطة بانخفاض نسبته 0.2%.

وجاء الانخفاض نتيجة تراجع مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.51%، في حين حقق قطاع الصناعة ارتفاعًا بنسبة 0.27%، وقطاع الخدمات بنسبة 0.26%.

وبلغ حجم التداول الإجمالي 11.3 مليون دينار أردني، بما يعادل نحو 15.9 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 5.3 مليون سهم، نُفذت من خلال 2634 عقدًا.

وعلى مستوى حركة الأسهم، أظهرت مقارنة أسعار الإغلاق لـ104 شركات تداولت اليوم، تسجيل أسهم 29 شركة ارتفاعا، مقابل انخفاض أسهم 36 شركة عن مستويات إغلاقها السابقة.