تحرير 13 محضرًا تموينيًا ضد المخابز المخالفة بمركز كفر الشيخ

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، استمرار تكثيف الحملات التموينية على جميع مخابز إنتاج رغيف العيش المدعم من الدولة، بمتابعة وتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، لضبط المخابز المخالفة، والتأكد من النظافة والصحة العامة للعاملين بالمخابز، وكذلك نظافة معدات العجين.

واستعرض المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، نتائج أعمال الحملات التموينية على مخابز رغيف العيش المدعم بقرى الحمراء، وصندلا، وقرية محلة القصب، بالتعاون مع إدارة تموين البندر والمركز، وذلك في إطار تحقيق الانضباط لجميع المخابز التي تنتج رغيف العيش المدعم.

وأسفرت الحملة التي قامت بأعمالها صباح اليوم، عن تحرير 13 محضرًا متنوعًا للمخابز المخالفة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين.

جاء ذلك بإشراف محسن عبد اللطيف، نائب رئيس المدينة لشئون القرى، وحاتم الطراوي، رئيس قرية الحمراء، وأحمد فتحي، رئيس قرية صندلا، وعبد العظيم الهني، رئيس قرية محلة القصب، وحضور ميداني للمهندس محمد رشدى، مدير إدارة تموين بندر كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد القوى، مدير إدارة تموين كفر الشيخ، والمهندس أحمد عبد الرحمن، مفتش تموين بندر كفر الشيخ، والمهندس محمد مسعد مفتش الإدارة، والدكتورة فاطمة البستاوى رئيس الرقابة التموينية، والمهندس أحمد شحاتة، والمهندس محمد أبو خضره، مفتشي التموين بمديرية ادارة تموين مركز كفر الشيخ، ود. رضا عنتر رسلان، وسعد موسى، مفتشا التموين بإدارة تموين مركز كفر الشيخ،