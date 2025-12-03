وزير الإنتاج الحربي يكشف تطور الصناعة العسكرية المصرية

أكد المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة لـ الإنتاج الحربي، أن التطور الذي تشهده الصناعة العسكرية المصرية اليوم ليس وليد اللحظة، بل هو حصيلة عقود من الخبرات المتراكمة داخل قطاع الإنتاج الحربي.

وأوضح خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن التجارب السابقة في تصنيع الدبابات والمدرعات، وعلى رأسها M1A1 والتمساح، وضعت الأساس الحقيقي لامتلاك مصر قدرات تصنيع متطورة قادرة على إنتاج أجيال جديدة من المعدات الدفاعية.

وأشار إلى أن التعاون مع كوريا لا يقتصر على المدفع فحسب، بل يشمل إنتاج ذخائر متعددة العيارات، ومشروعات متعلقة بالطائرات المسيرة «الدرونز»، وغيرها من التقنيات العسكرية الحديثة، بما يدعم مكانة مصر في مجال الصناعات الدفاعية المتقدمة.