هبوط اضطراري لطائرة في مطار موسكو بعد اندلاع حريق بأحد محركاتها
في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. القانون يفتح الباب للجمع بين معاشين دون حد أقصى
موازين القوى تتضح مبكرًا.. ترتيب مجموعات كأس العرب بعد الجولة الأولى
اليوم العالمي للإيدز .. جمال شعبان يوضح أهم الحقائق والتحذيرات لحماية نفسك
رسالة البابا تواضروس الروحية: "الله يهيئ الوعاء لثقل العطية"
ضياء رشوان عن مزاعم الاحتلال بفتح معبر رفح للخروج من غزة: «لا أساس له في الواقع»
أبو العينين يهنئ محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب بحصوله على ثقة الجمعية العمومية
ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بختام الأربعاء
لتنفيذ المهام الثقيلة.. قائد القوات البحرية: نصنع قاطرتين بقوة شد تصل لـ 190 طنا
مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية إندونيسيا في ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية
الله يؤجل ولا يهمل.. البابا يحدد 4 مفاهيم في الاستجابة المؤجلة
وزير الإنتاج الحربي: نتيح المنتج ونقوم بتطويره ونوفر أموال ونحرك عقول
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وزير الإنتاج الحربي يكشف تطور الصناعة العسكرية المصرية

إسراء صبري

أكد المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة لـ الإنتاج الحربي، أن التطور الذي تشهده الصناعة العسكرية المصرية اليوم ليس وليد اللحظة، بل هو حصيلة عقود من الخبرات المتراكمة داخل قطاع الإنتاج الحربي

وأوضح خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن التجارب السابقة في تصنيع الدبابات والمدرعات، وعلى رأسها M1A1 والتمساح، وضعت الأساس الحقيقي لامتلاك مصر قدرات تصنيع متطورة قادرة على إنتاج أجيال جديدة من المعدات الدفاعية.

وأشار إلى أن التعاون مع كوريا لا يقتصر على المدفع فحسب، بل يشمل إنتاج ذخائر متعددة العيارات، ومشروعات متعلقة بالطائرات المسيرة «الدرونز»، وغيرها من التقنيات العسكرية الحديثة، بما يدعم مكانة مصر في مجال الصناعات الدفاعية المتقدمة.

