بعد وفاة طفل حمام السباحة .. إليك علامات الغرق

أثارت وفاة طفل حمام السباحة في بطولة الجمهورية حالة كبيرة من الحزن مؤخرا.

توفي الطفل يوسف محمد أثناء ممارسة رياضة السباحة خلال بطولة الجمهورية حيث غرف أسفل الماء ولم يلاحظه أحد.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف لكم علامات الغرق المختلفة.



أسباب الغرق



يمكن أن تختلف أسباب الغرق بناءً على العمر وعوامل أخرى

ويؤثر الغرق على الرضع والأطفال الصغار والأطفال والبالغين بشكل مختلف.



اختلاف حالات الغرق



تظهر على الأشخاص الذين يتم إنقاذهم مجموعة واسعة حيث يعتمد ذلك على مدة بقائك تحت الماء وقد يكون متيقظًا، أو مرتبكًا، أو فاقدًا للوعي

يمكن أن يستطيع التنفس أو لا حسب حالة الجسم العامة وكمية المدة التى ظل فيها أسفل الماء.

أعراض الغرق

وتشمل أعراض الغرق التى تظهر على الضحية، ما يلي:

السعال أو الكحة

الصفير

القيء غير المبرر

تعب مفاجئ

التنفس الضحل

الجلد أزرق أو شاحب