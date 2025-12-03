جمال شعبان يعلن أمورا خطيرة بشأن ضغط الدم

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن ضغط الدم هو القاتل الصامت، وأن ضغط الدم قد يكون صامت، وقد يكون مع بعض الأوقات مصاحبة وجع.

وأوضح أن أشهر تعب في ارتفاع ضغط الدم يكون الصداع، لكن وجع ضغط الدم قد يؤثر على البطن، وفي العضلات، وفي الرقبة، وأنه في بعض الأوقات يكون تعب أعضاء الجسم يتسبب عنها ارتفاع ضغط الدم.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن الصداع المؤقت أو الآلم المؤقت قد ينتج عنه ارتفاع في الضغط، ولذلك الطبيب عليه عدم الاسرع في كتابة أدوية الضغط للمريض إلا بعد فترة وفحوصات.

أدوية ضغط

ولفت إلى أن المريض إذا حصل على أدوية ضغط، وأنه في هذه الفترة كان يعاني من ضغط مؤقت، سيدخل المستشفى في اليوم الثاني بسبب انخفاض ضغط الدم، ولذلك ننصح بعدم الحصول على أدوية الضغط إلا بعد فحوصات.

وأشار إلى أن معرفة الضغط يكون من خلال التواجد بعيادة الطبيب، ويكون المريض نائم ولا يكون قد تناول شاي، أو دواء، أو الحديث في أثناء قياس الضغط.

وطالب بعمل قياس للضغط أكثر من مرة لأنه قد يكون غير صحيح في أول مرة، وأن قياس الضغط يجب أن يكون من طبيب متخصص.