بعد وفاة هبة الزياد.. جمال شعبان يوضح أسباب الموت خلال النوم

كشف الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، تفاصيل طبية هامة بشأن وفاة الإعلامية الشابة هبة الزياد، وقال إن هناك أسباب للموت في أثناء النوم.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن من تلك الأسباب التي تسبب الموت أثناء النوم، هو خلل كهربائي بالقلب، وظهر ذلك بعد تعرضها لـ الزعل والضغط، والتوتر.

مشكلات بالقلب

ولفت إلى أن وفاة الإعلامية الشابة هبة الزياد، ناتج عن مشكلات بالقلب، وأن حالة الراحلة وفقا للمقربين لها، كان غير مستقرة في الفترة الأخيرة، وكانت قد ماتت معنويًا، وقد تكون تعرضت لكسرة قلب.

وأشار إلى أن انخفاض السكر لا يسبب موت مفاجئ، وأن الراحلة قد تكون لديها مشكلات وراثية، فكل هذه الأشياء تسبب الوفاة في فترة الثلاثينات.

وتابع أن كل مواطن عليه عمل كشف مستمر على القلب، وأن الزعل قاتل، وعلى الجميع حل المشكلات بالطريقة السهلة.

كما أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن ظاهرة الموت المفاجئ أصبحت ظاهرة عصرية، موضحًا أن الفترة الأخيرة هناك شباب كثيرين يموتون دون الشعور بأمراض سابقة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الحياة ما هي إلا نبضة، فكل شخص قريب من الموت ولذلك على الجميع العمل لمثل هذا اليوم.

ولفت إلى أن وفاة الإعلامية الشابة هبة الزياد قد تكون بسبب الزعل، لكن الرجيم القاسي لا يسبب الوفاة، لكن قد يسبب إغماء فقط، لكن لا يسبب الوفاة.

الإعلامية الشابة هبة الزياد





وأشار جمال شعبان إلى أن حالة الإعلامية الشابة هبة الزياد، توفيت بسبب توقف قلبي مفاجئ، وأن ما تعرضت له سكة قلبية، وأنه يطلب الجميع بالدعاء للراحلة.