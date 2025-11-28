لمدة عشرة أشهر .. ماكرون يعيد الخدمة العسكرية التطوعية للشباب



أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرارا بإحداث "خدمة وطنية" لمدة عشرة أشهر للشباب، موضحا أنها ستكون "عسكرية بحتة" وتطوعية، تهدف إلى "تلبية احتياجات القوات المسلحة" في مواجهة التهديدات الروسية وزيادة مخاطر اندلاع نزاع.

وفي خطاب ألقاه في مقر الكتيبة السابعة والعشرين للمشاة الجبلية في فارس بمنطقة إيزير في جنوب شرق البلاد، قال ماكرون "الخوف لا يجنب الخطر أبدا. والطريقة الوحيدة لتجنبه هي الاستعداد له".

وأضاف : المتطوعين سيخدمون على الأراضي الوطنية حصرا.

وتابع "شبابنا متعطش للالتزام وهناك جيل مستعد للدفاع عن الوطن في إطار الجيش الفرنسي.

وزاد : إعادة فرض التجنيد الإجباري الذي تم إلغاؤه في فرنسا عام 1997 هي فكرة طرحها أولئك الذين لا يعرفون حقيقة ما هي عليه جيوشنا اليوم.

وأعلن أن البرنامج الجديد، المسمى "الخدمة الوطنية"، سيطلق "تدريجا ابتداء من الصيف المقبل"، على أن يباشر اختيار المرشحين في منتصف يناير. ويستمر البرنامج عشرة أشهر تشمل شهرا من التدريب وتسعة أشهر خدمة في الجيش.

