بمشاركة ماكرون.. اجتماع لتحالف الدول الداعمة لأوكرانيا غدا الثلاثاء عبر الفيديو كونفرانس

أعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم /الاثنين/ أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيشارك في اجتماع للدول الأعضاء في "تحالف الراغبين" الداعم لأوكرانيا المقرر عقده غدا /الثلاثاء/ عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



وذكرت الرئاسة - في بيان اليوم - أنه كما أُعلن في 22 نوفمبر الجاري على هامش قمة مجموعة الـ20، بادر الرئيس الفرنسي باقتراح عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس لتحالف الراغبين غدا.



ويعد هذا الاجتماع فرصة لبحث المناقشات التي جرت أمس في جنيف حول السلام في أوكرانيا، كما يعد فرصة لتأكيد التزام أعضاء التحالف ببناء سلام عادل ودائم، قائم على ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا..كما سيُجدد الرئيس ماكرون تصميم فرنسا على مواصلة التزامها بالسلام والأمن في أوكرانيا وأوروبا.



وقد أعلن الرئيس الفرنسي سابقا أن الدول الـ30 الأعضاء في "تحالف الراغبين" الداعم لكييف ستعقد اجتماعا عبر تقنية الفيديوكونفرانس، /الثلاثاء/ يلي المحادثات التي شهدتها جنيف حول الخطة الأمريكية للسلام في أوكرانيا.



وقال ماكرون على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرج: "سنعقد اجتماعا بعد ظهر الثلاثاء للتنسيق في ما بيننا حول هذا الأمر، ولنرى التقدم الذي سيتم إحرازه خلال مفاوضات الأيام المقبلة في جنيف".



واحتضنت مدينة جنيف السويسرية أمس /الأحد/ اجتماعا بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، لمناقشة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في أوكرانيا.

