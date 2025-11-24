حلق شعرها وربط يديها وقدميها.. القبض على زوج احتجز زوجته في المنزل ببولاق الدكرور

تمكنت قوات الشرطة من تحرير سيدة؛ بعد العثور عليها مقيدة داخل مسكن الزوجية، إثر احتجازها بمعرفة زوجها.

جاء ذلك بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد باحتجاز ربة منزل وتقييدها من يديها وقدميها على يد زوجها، وتركها داخل المنزل دون طعام أو شراب.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين وجود المجني عليها مقيدة بشريط لاصق، وأن الزوج المتهم حلق شعرها.

تم تحرير الزوجة والقبض على الزوج، وعثر معه على كميات من المواد المخدرة، وبالكشف عليه؛ تبين سبق اتهامه في قضايا مخدرات وسلاح دون ترخيص.