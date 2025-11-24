خالد الغندور يثير الجدل: أكاديميات لمن يدفع لكي يلعب

أثار إلاعلامي خالد الغندور الجدل بمنشور شاركه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور :لا احب الأكاديميات التي تفتح من اجل المال كرة القدم للموهوبين فقط و ليس لمن يدفع لكي يلعب و هناك فرق كبير بين اكتشاف لاعب موهوب او تواجد لاعب بفلوسه.

الغندور و أزمه رمضان صبحي

علي الجانب الاخر كان قد علق الإعلامي خالد الغندور علي أزمه رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لنادي بيراميدز، بعد قرار حبسه على ذمة قضية تزوير محررات رسمية تتعلق بالامتحانات.

وكتب الغندور عبر فيسبوك:الصراحة الواحد حزين جدا علي هذه الموهبة كان زمان رمضان دلوقتي في حتة ثانية لو كان كمل في الأهلي او لو انتقل للزمالك و علي العموم عقله خلاه يفكر غلط في كل قراراته و اخرها موقفه الأخير في موضوع الامتحانات و المعهد

وتابع: أتمني من كل قلبي انه ربنا يفرجها عليه و يتعلم و يكون درس ليه فيما هو قادم من حياته.