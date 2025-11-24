قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

توافد مستمر قبل الإغلاق .. كبار السن والشباب يحافظون على التصويت بالسيدة زينب

رغم اقتراب موعد إغلاق اللجنة، تواصل توافد كبار السن والشباب على لجنة الجمعية الخيرية بالسيدة زينب، في مشهد يعكس حرص المواطنين على المشاركة حتى اللحظات الأخيرة.

وشهدت اللجنة حضورًا ملحوظًا لكبار السن الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم، إلى جانب مشاركة لافتة من الشباب، ما أضفى زحاماً واضحًا على الساعات الأخيرة من عملية التصويت.

وتجمع الناخبون أمام مقار اللجان مع فتح أبواب اللجان، حاملين بطاقاتهم ومستعدين للإدلاء بأصواتهم فور بدء عملية التصويت في التاسعة صباحًا، وسط استعدادات مكثفة من الجهات التنظيمية لتسهيل دخول الناخبين وضمان سير العملية الانتخابية بانضباط.

وانتشرت قوات التأمين في محيط اللجان لتنظيم حركة الدخول والخروج، فيما وفرت سيارات الإسعاف والفرق الطبية خدماتها تحسبًا لأي طارئ، كما أتمت اللجان تجهيزاتها النهائية لمتابعة يوم التصويت، وسط التزام كامل بالإرشادات التنظيمية.


‎وانطلق في التاسعة صباح اليوم الاثنين تصويت الناخبين في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل مصر، حيث يتوجّه الناخبون في 13 محافظة إلى صناديق الاقتراع على مدار يومي 24 و25 نوفمبر الجاري للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب بالفصل التشريعي الثالث.
‎وبحسب الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فمن المقرر إعلان النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر المقبل، فيما تُجرى جولة الإعادة – إذا استدعت الحاجة – في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، على أن تعلن نتيجة الإعادة يوم 25 ديسمبر.

انتخابات البرلمان

