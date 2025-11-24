قدم الدكتور أسامة هاشم الحديدي، المدير العام لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مقترحين جديدين لدعم استقرار الأسرة المصرية والحد من نسب الطلاق.

مدير الأزهر للفتوى يطرح مقترحين جديدين للحد من نسب الطلاق

وقال الدكتور أسامة هاشم الحديدي، في لقاء تلفزيوني، إن هناك اقتراحا أولِيّا يتضمن نزول مدربي فريق برنامج تأهيل المقبلين على الزواج إلى الدوائر المختلفة قبل إتمام المأذونين لعقود الزواج أو بعدها، وذلك لتقديم جلسات توعية عاجلة للمقبلين والمتزوجين حديثًا، بهدف تفادي الخلافات في مراحلها المبكرة.

أعلن "الحديدي"، مقترحًا آخر بعقد بروتوكول تعاون بين مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية – مشيخة الأزهر – وزارة العدل – نقابة المأذونين، بهدف: دعم التوعية في كل البيوت المصرية، وتمكين وحدة لم الشمل من التدخل السريع لحل المشكلات الزوجية قبل قبل إتمام إجراءات الطلاق.

قال الدكتور أسامة هاشم الحديدي، إن كثرة حالات الانفصال المبكر يرجع سببها إلى أن الشباب لا يتعلمون قبل الزواج كيف يديرون الأسرة إدارة رشيدة، مؤكدا أن سنوات الزواج الأولى تشهد أغلب المشكلات الأسرية بسبب التسرع في الاختيار، وغياب الوعي بأسس إدارة الحياة الزوجية.

وحذر الدكتور أسامة هاشم الحديدي، من مرحلة الخطوبة قائلاً هي ليست للتجمّل أو التكلّف أمام الآخر، بل هي مرحلة اختيار حقيقية، مشيرًا إلى أن بناء الأسرة يحتاج إلى اختيار الأنسب، وليس بالضرورة الأفضل، وإلى وعي بأن تغيير الطباع بعد الزواج أمر غير مضمون.

ووجه المدير العام لمركز الأزهر العالمي للفتوى، حيدثه إلى الشباب قائلا «ينبغي على كل شاب وفتاة اختبار مدى تقبّلهم لصفات الشريك قبل الارتباط».

وأشار المدير العام لمركز الأزهر العالمي للفتوى، إلى أن البيوت لا تستقر إلا بالحب والاحترام المتبادل، وأن وجود الخلافات داخل الأسرة أمر طبيعي، «أما المشكلة الحقيقية فهي غياب مهارة إدارة الخلاف»، داعيًا الأزواج إلى أن يكون الزوج مصدر أمان، والزوجة مصدر احتواء ورحمة، من أجل أسرة أكثر انسجامًا واستقرارًا.

وفي رسالته إلى أولياء الأمور، شدد الحديدي على ضرورة ترك مساحة للأبناء لإدارة حياتهم الزوجية دون تدخل، وعدم محاولة فرض نموذج أسرة الأبوين على الأسرة الجديدة.

كما دعا إلى إنتاج محتوى درامي مسؤول يعالج مشكلات الأسرة المصرية، ويُسهم في بناء وعي مجتمعي يحافظ على استقرار البيوت.

واختتم الدكتور أسامة الحديدي حديثه بالتأكيد على أن الأزهر الشريف، من خلال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مستمر في دعم الأسرة المصرية، وتقديم كل ما يلزم من برامج تدريبية وتوعوية، من أجل مجتمع أكثر ترابطًا وتماسكًا.