دين عدل ورحمة.. مفتي الجمهورية: أفعال المتطرفين وسلوكياتهم لا تمتُّ إلى الإسلام بِصلة
«الهيئة الوطنية» ترصد انتهاكات انتخابية.. تفاصيل
عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
ديني

العلم والفن في خدمة الأطفال.. بروتوكول تعاون بين جامعة وخريجي الأزهر والبحث العلمى

شيماء جمال

أقامت جامعة الأزهر احتفالية كبرى، وقع على هامشها بروتوكول تعاون بين المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجامعة الأزهر، بهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب وتنفيذ برامج تدريبية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب إنشاء حاضنات أعمال للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر لدعم مشروعاتهم الريادية وتأهيلهم لسوق العمل.

مسلسل «نور وصندوق الأسرار»

ويتضمن البروتوكول إنتاج أعمال فنية هادفة، من بينها جزء جديد من مسلسل الرسوم المتحركة «نور وصندوق الأسرار» بتكلفة إنتاجية تصل إلى 8 ملايين جنيه، ليقدّم للأطفال محتوى علميًا مبسطًا حول تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل التعرف على الصور والروبوتات والأمن السيبراني والنقل الذكي.

كما يشمل التعاون تبادل الخبرات، وإتاحة المكتبات العلمية، وتدريب الكوادر الفنية، والمشاركة في الفعاليات العلمية والمشروعات المشتركة مع الحفاظ على الملكية الفكرية للأطراف المشاركة. 

وتم تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة تنفيذ البرامج والمبادرات التي يتضمنها البروتوكول.

وشهد الحفل عرضًا لإحدى حلقات العمل الجديد، واختُتم بتكريم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة جينا الفقي وعدد من المشاركين تقديرًا لجهودهم في دعم نشر الثقافة العلمية بين الأطفال.

الأزهر البحث العلمي جامعة الأزهر الذكاء الاصطناعي مسلسل «نور وصندوق الأسرار»

هل ألم الظهر عند النساء مختلف.. دراسة جديدة تصدم الخبراء
النائبة هند حازم
المشروب قبل النوم غيّر بشرة آلاف النساء خلال شهر واحد
الإطارات
