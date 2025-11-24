العلم والفن في خدمة الأطفال.. بروتوكول تعاون بين جامعة وخريجي الأزهر والبحث العلمى

أقامت جامعة الأزهر احتفالية كبرى، وقع على هامشها بروتوكول تعاون بين المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وجامعة الأزهر، بهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب وتنفيذ برامج تدريبية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب إنشاء حاضنات أعمال للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر لدعم مشروعاتهم الريادية وتأهيلهم لسوق العمل.

مسلسل «نور وصندوق الأسرار»

ويتضمن البروتوكول إنتاج أعمال فنية هادفة، من بينها جزء جديد من مسلسل الرسوم المتحركة «نور وصندوق الأسرار» بتكلفة إنتاجية تصل إلى 8 ملايين جنيه، ليقدّم للأطفال محتوى علميًا مبسطًا حول تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل التعرف على الصور والروبوتات والأمن السيبراني والنقل الذكي.

كما يشمل التعاون تبادل الخبرات، وإتاحة المكتبات العلمية، وتدريب الكوادر الفنية، والمشاركة في الفعاليات العلمية والمشروعات المشتركة مع الحفاظ على الملكية الفكرية للأطراف المشاركة.

وتم تشكيل لجنة ثلاثية لمتابعة تنفيذ البرامج والمبادرات التي يتضمنها البروتوكول.

وشهد الحفل عرضًا لإحدى حلقات العمل الجديد، واختُتم بتكريم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة جينا الفقي وعدد من المشاركين تقديرًا لجهودهم في دعم نشر الثقافة العلمية بين الأطفال.