قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس اقتصادية قناة السويس: طفرة غير مسبوقة وتوطين التكنولوجيا بـ190 مصنعا و150 تحت الإنشاء
البترول: تصدير شحنة غاز مسال جديدة من مجمع إدكو إلي كندا
غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا
نصاب يوهم المواطنين بالعلاج الروحانى.. سقوط دجال بالبحيرة
مستقبل وطن: فوز الحزب بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي في الشارع المصري
بعد دعوة الرئيس لانعقاده.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا
آرسنال يكتسح بورتسموث برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي
بالانتخاب والتعيين.. نسبة تمثيل المرأة ببرلمان 2026 بعد اكتمال التشكيل رسميا
ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب غدا
بـ400 ألف جنيه وتقسيط 20 سنة | أكبر طرح إسكان في 2026.. وخبير: الدولة تتوجه لشريحة أوسع من المواطنين
عبد الصادق يهنئ 4 أساتذة بجامعة القاهرة لتعيينهم في البرلمان: خبرات علمية متميزة
طمعوا في الحلق.. مديرية أمن سوهاج تكشف لغز اختفاء مُسنة وتضبط المتهمتين بقتلها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لجنة فنية لفحص كوبرى رأس الحكمة لتحديد أسباب الهبوط واقتراح طريقة المعالجة

أعمال ترميم الكوبرى بمطروح
أعمال ترميم الكوبرى بمطروح
ايمن محمود

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه تم مخاطبة الجهات المعنية لتشكيل لجنة فنية والاستعانة بأحد الجهات الاستشارية وهى  كلية هندسة جامعة الاسكندرية او أى مكتب استشارى متخصص لمعاينة وفحص كوبرى رأس الحكمة وإعداد تقرير فنى لتحديد أسباب ما حدث به من هبوط واقتراح طريقة المعالجة السليمة حفاظا على الكوبرى من حدوث اى اضرار مستقبلية.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد العشرى مدير مديرية الطرق ، الذى أوضح أنه فور توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بإجراء أعمال  المعاينة والتنسيق مع الجهات المعنية بخصوص حدوث حفرة بكوبرى بمدينة رأس الحكمة، تم التوجه الى الموقع في وجود إدارة المرور ومجلس قرية راس الحكمه و مندوب من جهاز مدينة العلمين ومديرية الطرق.

ولفت إلى أنه تم عمل معالجة فورية من خلال صبة خرسانية مؤقتة لتيسير حركة الطريق والحفاظ على سلامة المواطنين لحين تشكيل اللجنة المعنية واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة.

كان صدى البلد قد نشر نداء  عدد من المواطنين  إلى المسئولين بسبب ظهور حفرة عميقة وخطيرة على كوبري المسماري، غرب مدينة رأس الحكمة، في الاتجاه المؤدي من الإسكندرية إلى مطروح.

وأكد المواطنون أن هذه الحفرة تشكل تهديدًا مباشرًا على حركة السيارات وسلامة المواطنين.

وأكد الأهالي أن الحفرة تزداد خطورة مع مرور الوقت، خاصة مع سير السيارات بسرعات عالية على الطريق الساحلي، الأمر الذي قد يتسبب في وقوع حوادث جسيمة خلال فترات الليل أو ضعف الرؤية.

وطالب المواطنون الجهات المعنية بسرعة التحرك والمعاينة الفورية لموقع الحفرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها ووضع العلامات التحذيرية المؤقتة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح هبوط ارضى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

أرشيفية

مصادر لإكسترا نيوز تكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين..تفاصيل

ترشيحاتنا

ولي العهد السعودي و الرئيس التركي

تركيا تقترب من تحالف نووي سعودي باكستاني لتعزيز دورها العسكري في المنطقة

تفاصيل الفيديوهات التي تركها مطلق النار بجامعة براون تكشف تخطيطه المسبق وصمت حول دوافعه الحقيقية

تفاصيل جديدة تكشف تسجيلات مصور هجوم براون واغتيال أستاذ معهد التكنولوجيا ماساتشوستس

أرشيفية

صور معدلة لـ سارة نتنياهو تفجر موجة جدل واسعة في إسرائيل| تفاصيل

بالصور

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد