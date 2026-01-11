لجنة فنية لفحص كوبرى رأس الحكمة لتحديد أسباب الهبوط واقتراح طريقة المعالجة

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه تم مخاطبة الجهات المعنية لتشكيل لجنة فنية والاستعانة بأحد الجهات الاستشارية وهى كلية هندسة جامعة الاسكندرية او أى مكتب استشارى متخصص لمعاينة وفحص كوبرى رأس الحكمة وإعداد تقرير فنى لتحديد أسباب ما حدث به من هبوط واقتراح طريقة المعالجة السليمة حفاظا على الكوبرى من حدوث اى اضرار مستقبلية.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد العشرى مدير مديرية الطرق ، الذى أوضح أنه فور توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بإجراء أعمال المعاينة والتنسيق مع الجهات المعنية بخصوص حدوث حفرة بكوبرى بمدينة رأس الحكمة، تم التوجه الى الموقع في وجود إدارة المرور ومجلس قرية راس الحكمه و مندوب من جهاز مدينة العلمين ومديرية الطرق.

ولفت إلى أنه تم عمل معالجة فورية من خلال صبة خرسانية مؤقتة لتيسير حركة الطريق والحفاظ على سلامة المواطنين لحين تشكيل اللجنة المعنية واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة.

كان صدى البلد قد نشر نداء عدد من المواطنين إلى المسئولين بسبب ظهور حفرة عميقة وخطيرة على كوبري المسماري، غرب مدينة رأس الحكمة، في الاتجاه المؤدي من الإسكندرية إلى مطروح.

وأكد المواطنون أن هذه الحفرة تشكل تهديدًا مباشرًا على حركة السيارات وسلامة المواطنين.

وأكد الأهالي أن الحفرة تزداد خطورة مع مرور الوقت، خاصة مع سير السيارات بسرعات عالية على الطريق الساحلي، الأمر الذي قد يتسبب في وقوع حوادث جسيمة خلال فترات الليل أو ضعف الرؤية.

وطالب المواطنون الجهات المعنية بسرعة التحرك والمعاينة الفورية لموقع الحفرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاحها ووضع العلامات التحذيرية المؤقتة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة، حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.