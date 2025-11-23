قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
سقوط شرفتي عقار وتضرر 3 سيارات بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

اتفاقية تعاون بين جامعتي الأزهر وخوباي الصينية بهدف تعزيز التعاون

اتفاقية تعاون بين جامعتي الأزهر وخوباي الصينية
اتفاقية تعاون بين جامعتي الأزهر وخوباي الصينية
أحمد سعيد

وقعت جامعة خوباي للتكنولوجيا الصينية، التفاصيل التنفيذية لاتفاقية التبادل الأكاديمي مع جامعة الأزهر، إلى جانب الإعلان عن منح دراسية جديدة لطلاب الكليات العملية بجامعة الأزهر، وذلك استكمالًا للاتفاقية الإطارية التي وُقّعت في مايو 2025م.

اتفاقية تعاون بين جامعتي الأزهر وخوباي الصينية بهدف تعزيز التعاون 

جاء ذلك تأكيدًا على عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.

صرح بذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، مشيرًا إلى أنه قام بتوقيع الاتفاقية خلال احتفالية رسمية موسّعة بحضور الدكتور ياسر حلمي، مدير مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي بالجامعة، والدكتور محمد فاروق، عضو مركز التميز منسق الملف الصيني، إلى جانب حضور قيادات جامعة خوباي الصينية، وعدد من الأساتذة والباحثين من الجانبين، وسط أجواء إيجابية عكست عمق العلاقات العلمية بين المؤسستين.

وأوضح الدكتور محمود صديق أن توقيع هذه الاتفاقية جاء انطلاقًا من رؤية جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أنها تعد أحد المسارات المتقدمة لتفعيل التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعتين، وأضاف أن بنود اتفاقية التعاون تضمنت محاور متعددة تشمل:

-تبادل أعضاء هيئة التدريس بهدف نقل الخبرات وتطوير المناهج وتحفيز البحث العلمي المشترك.

-الإشراف المزدوج على الرسائل العلمية بما يضمن جودة أعلى وتكاملًا بين المدارس البحثية المصرية والصينية.

-تنظيم برامج بحثية وتدريبية متخصصّة في المجالات الهندسية والتكنولوجيا الحيوية والعلوم التطبيقية.

-تخصيص منح دراسية جديدة لطلاب جامعة الأزهر في التخصصات العملية داخل جامعة خوباي، بما يتيح لهم الاندماج في بيئة بحثية علمية عالمية المستوى.

وبيَّن صديق أن الاحتفالية شهدت كلمات رسمية أشادت بالتعاون بين جمهورية مصر العربية والصين، وأشادت بالدور الريادي لجامعة الأزهر في دعم البحث العلمي وتوسيع الشراكات الدولية، خاصة في ظل اهتمام القيادة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز العلاقات مع الصين في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وبيَّن صديق أن هذا الاتفاق يعد خطوة استراتيجية تُعزز حضور جامعة الأزهر على خريطة البحث العلمي العالمية، وتفتح آفاقًا رحبة أمام طلابها وباحثيها للمشاركة في مشروعات دولية، تعمل علي تطوير مهاراتهم في بيئات أكاديمية متقدمة، بما يرسّخ مكانة الأزهر الشريف منارة للعلم والمعرفة على مستوى العالم.

جامعة خوباي للتكنولوجيا الصينية جامعة الأزهر الأزهر اتفاقية تعاون بين جامعتي الأزهر وخوباي الصينية بهدف تعزيز التعاون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

بعد قليل.. قرارات عاجلة من التعليم للحفاظ على أمن وسلامة طلاب المدارس

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

تصوير الحياة البرية

على مدى 10 سنوات.. كاميرا في عرين مهجور تكشف أسرار الحياة البرية | ما القصة؟

رونالدو

5 صفعات مؤلمة من الفيفا لـ كريستيانو رونالدو.. توتر متصاعد رغم التاريخ

قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي

مجانا.. طريقة مشاهدة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدوري أبطال أفريقيا

بالصور

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

فيديو

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

المزيد