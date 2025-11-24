جامعة الأزهر في المرتبة الـ98 وفقا لتصنيف التايمز العالمي للتخصصات البينية لعام 2026

في خطوة تؤكِّد عالمية رسالة مؤسسة الأزهر الشريف جامِعًا وجامعة، وبرعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، و الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة.

حققت جامعة الأزهر انجازا دولؤا جديدا يضاف إلى سلسلة النجاحات التي حققتها الجامعة خلال الأعوام الأخيرة.

جامعة الأزهر في المرتبة (98)عالميًّا

وأعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن حصول جامعة الأزهر على المرتبة 98 عالميًّا في تخصصات العلوم البينية وفقًا لتصنيف التايمز لعام 2026 يعد إنجازًا غير مسبوق للجامعة ولمنظومة التعليم العالي في مصر.

وأوضح أن هذا التقدم يعكس التطوير المستمر في بيئة البحث العلمي، وزيادة النشر الدولي، وتوسع الجامعة في المشروعات البحثية المشتركة مع مؤسسات مرموقة حول العالم.

وأكد الدكتور صديق، أن الجامعة طبقت خلال الفترة الماضية رؤية شاملة لتطوير التخصصات البينية التي تجمع بين العلوم الطبية والهندسية والإنسانية والبيئية، مما أسهم في تعزيز قدرة الجامعة على إنتاج بحوث عالية التأثير تتوافق مع أولويات التنمية المستدامة محليًّا ودوليًّا.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة دعم قيادات الأزهر الشريف، وتكامل الجهود بين القطاعات المختلفة داخل الجامعة، خاصة ما يقوم به مركز التميز الدولي والتطوير المؤسسي من متابعة دقيقة للملفات البحثية، ومضاعفة التعاون الدولي، وتيسير الشراكات العلمية التي أسهمت في رفع التنافسية العالمية للجامعة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن العمل جارٍ على توسيع نطاق التخصصات البينية وإطلاق برامج بحثية جديدة تخدم القضايا الوطنية والعالمية في مجالات الصحة، والتكنولوجيا، والبيئة، والذكاء الاصطناعي، مؤكّدًا أن جامعة الأزهر ماضية نحو تعزيز حضورها الدولي وترسيخ دورها كمؤسسة علمية رائدة تجمع بين أصالة التراث وحداثة المعرفة.

يأتي هذا الإنجاز تتويجًا لعمل مؤسسي متناغم يشرف عليه مركز التميز الدولي، ويعتمد على دعم القيادة الجامعية وجهود الباحثين، مما أسهم في تعزيز التعاون الدولي للتخصصات البينية، وانعكس مباشرة على مكانة الجامعة في التصنيفات العالمية.

وبحسب نتائج التصنيف، فقد تصدرت جامعة القاهرة الجامعات المصرية بحصولها على المرتبة 69 عالميًّا، وجاءت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا في المرتبة 91 عالميًّا، تلتها جامعة الأزهر في المرتبة 98 عالميًّا، ثم جامعة عين شمس في المرتبة 99 عالميًّا، ليصل عدد الجامعات المصرية ضمن أفضل 100 جامعة عالميًّا إلى أربع جامعات.

كما أظهر التصنيف تقدمًا لعدد من الجامعات المصرية ضمن أفضل 200 عالميًّا؛ حيث جاءت الجامعة الأمريكية بالقاهرة في المركز 107 عالميًّا، تلتها جامعة الإسكندرية في المركز 110 عالميًّا، ثم جامعة المنصورة في المركز 121 عالميًّا، وجامعة بني سويف في المركز 130 عالميًّا، وجامعة أسيوط في المركز 159 عالميًّا، وجامعة الزقازيق في المركز 167 عالميًّا، كما أُدرجت جامعة قناة السويس في المرتبة 190عالميًّا.