البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
أخبار العالم

إصابات برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قطاع غزة

إصابات برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قطاع غزة
إصابات برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قطاع غزة
أ ش أ

أصيب عدد من المواطنين اليوم الاثنين برصاص وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة.


وأشارت مصادر طبية فلسطينية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إلى إصابة شاب بنيران قوات الاحتلال قرب شارع مشتهى في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.


كما أصيب عدد من المواطنين بعضهم بجروح خطيرة، خطرة جراء قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط ميدان بيت لاهيا شمال قطاع غزة.


ونسف جيش الاحتلال عددًا من المباني السكنية، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.


وكان قد استشهد 4 مواطنين، وأصيب آخرون، صباح اليوم، في قصف للاحتلال استهدف مدينتي غزة وخان يونس.


كما انتشلت طواقم الإنقاذ، جثامين 14 شهيدا من تحت أنقاض منزل تعرض لقصف الاحتلال في وقت سابق بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.


وبهذا، ترتفع حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي أكثر من 343 شهيدا، و871 مصابا، فيما جرى انتشال 574 جثمانا.

