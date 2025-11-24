إصابات برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق في قطاع غزة

أ ش أ

أصيب عدد من المواطنين اليوم الاثنين برصاص وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة.



وأشارت مصادر طبية فلسطينية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إلى إصابة شاب بنيران قوات الاحتلال قرب شارع مشتهى في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.



كما أصيب عدد من المواطنين بعضهم بجروح خطيرة، خطرة جراء قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط ميدان بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



ونسف جيش الاحتلال عددًا من المباني السكنية، شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.



وكان قد استشهد 4 مواطنين، وأصيب آخرون، صباح اليوم، في قصف للاحتلال استهدف مدينتي غزة وخان يونس.



كما انتشلت طواقم الإنقاذ، جثامين 14 شهيدا من تحت أنقاض منزل تعرض لقصف الاحتلال في وقت سابق بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.



وبهذا، ترتفع حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي أكثر من 343 شهيدا، و871 مصابا، فيما جرى انتشال 574 جثمانا.