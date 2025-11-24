الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

يواصل مسئولو النادي الأهلي وضع تصور شامل لملف التعاقدات الشتوية، حيث بدأ النادي في تجهيز خطة بديلة تحسبًا لعدم نجاح المفاوضات الجارية مع نادي جايس السويدي لضم المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتيه خلال انتقالات يناير المقبلة، باعتباره الخيار الأول لتدعيم خط الهجوم.

الدهشوري بديل دياباتيه في الميركاتو

وتضع إدارة الأهلي، برئاسة لجنة الكرة، اسم المهاجم المغربي زكريا الدهشوري، لاعب ديبورتيفو لاكرونيا الإسباني، ضمن دائرة الترشيحات القوية ليكون البديل المناسب حال فشل الاتفاق مع النادي السويدي.

ويأتي ذلك في ظل عدم حسم المفاوضات مع دياباتيه حتى اللحظة، مما دفع مسئولي القلعة الحمراء لفتح خطوط اتصال مع بدائل أخرى.

وترغب إدارة الأهلي في التعاقد مع مهاجمين قويين خلال الميركاتو الشتوي، أحدهما محترف أجنبي سوبر لحل أزمة العقم التهديفي، إلى جانب إمكانية ضم مهاجم محلي من الدوري المصري، ويبرز اسم أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي ضمن المرشحين بقوة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في يناير.