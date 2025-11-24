قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من مخاطر الاشتباك مع بيونح يانج
النقل تنفي وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يخص كامل الوزير
أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية
الأهلي يضع خطة بديلة حال فشل ضم دياباتيه.. والدهشوري يدخل الصورة

يواصل مسئولو النادي الأهلي وضع تصور شامل لملف التعاقدات الشتوية، حيث بدأ النادي في تجهيز خطة بديلة تحسبًا لعدم نجاح المفاوضات الجارية مع نادي جايس السويدي لضم المهاجم الإيفواري إبراهيم دياباتيه خلال انتقالات يناير المقبلة، باعتباره الخيار الأول لتدعيم خط الهجوم.

الدهشوري بديل دياباتيه في الميركاتو

وتضع إدارة الأهلي، برئاسة لجنة الكرة، اسم المهاجم المغربي زكريا الدهشوري، لاعب ديبورتيفو لاكرونيا الإسباني، ضمن دائرة الترشيحات القوية ليكون البديل المناسب حال فشل الاتفاق مع النادي السويدي. 

ويأتي ذلك في ظل عدم حسم المفاوضات مع دياباتيه حتى اللحظة، مما دفع مسئولي القلعة الحمراء لفتح خطوط اتصال مع بدائل أخرى.

وترغب إدارة الأهلي في التعاقد مع مهاجمين قويين خلال الميركاتو الشتوي، أحدهما محترف أجنبي سوبر لحل أزمة العقم التهديفي، إلى جانب إمكانية ضم مهاجم محلي من الدوري المصري، ويبرز اسم أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي ضمن المرشحين بقوة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في يناير.

