البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

60 فيلما من 22 دولة.. مهرجان الفيوم يعلن أفلام ومسابقات دورته الثانية

سعيد فراج

أعلنت إدارة مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة عن تفاصيل الأفلام المشاركة في مسابقات الدورة الثانية، التي تنطلق غدًا الثلاثاء وتستمر حتى 30 نوفمبر الجاري، وتشهد عرض 60 فيلمًا من دول متعددة.

*المسابقة الرسمية*
تضم المسابقة الرسمية بالمهرجان 7 أفلام  طويلة هي: "كورباريون" من المغرب، و"أناشيد آدم" من الولايات المتحدة الأمريكية، و"زيزيات" من المكسيك، و"البيت الضائع" من رومانيا و"أوغندا.. تشكيل أمية" من أوغندا، و"أقورا" من تونس، و"إنسيسو.. آثار الذاكرة" من إسبانيا".

*مسابقة الأفلام القصيرة*
وتضم مسابقة الأفلام القصيرة 31 فيلما هي: "يلا عجلة" و"قاهرة" و"أنا عباد الشمس" و"نطة" و"مال قارون" و"أم الدنيا" و"بلا مأوى" و"حرير نقادة" من مصر و"الحنطة" من المغرب، و"تحت الخط" من الولايات المتحدة و"مرايا" من المغرب و"البنات" من إيران، و"يا حنوني" من فرنسا، و"العهد" من تونس وسوريا، و"الغابة المظلمة" من التشيك و"سمكة وجبنة" من ألمانيا، و"المرعش" من اليمن.

وتضم القائمة أيضا: "ذوبان" من سفالبارد، و"غوتلي مان" من الهند، و"2050" من لبنان، و"فن الأرض" من تونس، و"اليوم الأول من الشتاء" من سلوفينيا و"العسل المر" من روسيا و"هدهدة" من السعودية، وبايان خوش" من إيران و"يمكن تحت السما" من مصر وفرنسا، و"في لحظة" و"الميدان الأخير" من فلسطين" و"ما الذي نبت" من البرتغال و"حيث تستريح النجوم" من الهند و"غسوف.. غدامس القديمة" من ليبيا.

*مسابقة أفلام الطلبة*
وفي برنامج خاص يتسابق 22 فيلما من أفلام الطلبة المصريين وهي: "عواء" و"وهم" و"أمل غائب" و"ليلة معاون" و"ما المتبقي" و"مجرد ظل" وحالم وحائر ويموت كل يوم" و"ظل الأزقة" و"ماذا بعد" و"أفكار عم فكري" و"بيلعب في عبي" و"ست بسمية" و"انظر أبي.. استطيع الطيران" و"هدية أمي الأخيرة" و"برة الصندوق" و"سولو التدوير" و"سر فيكتوريا" و"تجلي" و"راقودة" و"نبت الأرض" وعلى صعيد مصر" و"عمق سطحي".

إدارة مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة مسابقة الأفلام القصيرة المسابقة الرسمية

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

انتخابات مجلس النواب

إغلاق لجان السيدة زينب وسط تشديد على الصناديق

جمال شعبان

جمال شعبان يكشف معلومات صادمة عن كهرباء القلب

عملية

إنجاز طبي .. نجاح عملية استحثاث جذع المخ لطفلة عمرها أربع سنوات

بالصور

ساندويتش البيض السحري… وصفة أشعلت إنستجرام

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

