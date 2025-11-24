عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم حالة من التحرك السريع، حيث بدأت التعاملات على ارتفاع محدود قبل أن يتراجع عيار 21 بنحو 10 جنيهات بعد أن لامس 5485 جنيهًا، ليعود ويسجل 5475 جنيهًا في آخر تحديث، بينما تراجع بنحو 425 جنيها من اعلى سعر سجله في أكتوبر الماضي وهو 5900 جنيه.



سعر الذهب اليوم

ويأتي هذا التراجع الطفيف وسط تذبذب عالمي ومحلي ينعكس مباشرة على السوق المصرية التي تتفاعل بسرعة مع تغيّر سعر الدولار أو حركة العقود العالمية.



ورغم الارتفاعات الصباحية، فإن حالة السوق اليوم اتسمت بعدم الاستقرار، إذ سجل الجنيه الذهب أيضًا تراجعًا بنحو 80 جنيهًا، ليصل إلى 43800 جنيه للبيع و43640 جنيهًا للشراء، في ظل تذبذب الطلب وتغيّر توجهات المتعاملين بين الشراء بهدف الادخار والبيع لجني الأرباح.

أسعار الذهب اليوم في مصر (بدون مصنعية)

عيار 24:

سعر البيع: 6255 جنيه

سعر الشراء: 6235 جنيه

عيار 22:

سعر البيع: 5735 جنيه

سعر الشراء: 5715 جنيه

عيار 21:

سعر البيع: 5475 جنيه

سعر الشراء: 5455 جنيه



عيار 18:

سعر البيع: 4695 جنيه

سعر الشراء: 4675 جنيه

عيار 14:

سعر البيع: 3650 جنيه

سعر الشراء: 3635 جنيه

عيار 12:

سعر البيع: 3130 جنيه

سعر الشراء: 3115 جنيه

الأونصة (محليًا):

سعر البيع: 194620 جنيه

سعر الشراء: 193910 جنيه

الجنيه الذهب:

سعر البيع: 43800 جنيه

سعر الشراء: 43640 جنيه

الأونصة بالدولار: 4076.81 دولار

سعر الذهب بالمصنعية

وتواصل المصنعية تأثيرها المباشر على أسعار المشغولات الذهبية، إذ تتراوح مصنعية عيار 21 بين 100 و250 جنيهًا للجرام بحسب نوع المشغولة والمحل والمنطقة، وهو ما يزيد بشكل واضح من قيمة الذهب النهائي مقارنة بسعر الجرام الخام دون مصنعية.

تحركات الأعيرة المختلفة في السوق

سجل عيار 24 نحو 6255 جنيهًا للبيع و6235 جنيهًا للشراء، وهو العيار الأعلى نقاء وسعرًا في السوق، لكنه الأقل تداولًا نظرًا لارتفاع قيمته مقارنة ببقية الأعيرة، خصوصًا لدى المستهلكين الباحثين عن الذهب للاستخدام اليومي.



أما عيار 21، المؤشر الأهم لحركة السوق، فقد سجل 5475 جنيهًا للبيع و5455 جنيهًا للشراء، بعد أن كان قد وصل خلال التعاملات الصباحية إلى 5485 جنيهًا قبل أن يتراجع مع تغيرات السوق.

وبالنسبة لعيار 18، فقد بلغ 4695 جنيهًا للبيع و4675 جنيهًا للشراء، ويظل هذا العيار من الأكثر تداولًا بين فئة الشباب بفضل تصميماته العصرية وسعره الأقل.

انخفاض الجنيه الذهب 80 جنيهًا

تراجع الجنيه الذهب إلى 43800 جنيه للبيع و43640 جنيهًا للشراء، بعد انخفاض بنحو 80 جنيهًا مقارنة بتعاملات اليوم المبكرة.

ويظل الجنيه الذهب أحد أكثر وسائل الادخار انتشارًا، إذ يعتمد عليه المتعاملون كأداة سهلة التداول وقابلة للبيع والشراء سريعًا.

تأثير المؤشرات العالمية على السوق

شهدت الأونصة العالمية بالدولار تسجيل 4076.81 دولارًا، بينما سجل سعر الأوقية محليًا 194620 جنيهًا للبيع و193910 جنيهًا للشراء، وسط حالة من الاضطراب العالمي في حركة الذهب.