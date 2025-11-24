‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين

شهدت لجان الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، إقبالًا ملحوظًا للناخبين وأجواءً انتخابية اتسمت بالانتظام وسط تواجد أمني مكثف لتأمين مقار الاقتراع وتيسير حركة الناخبين.



ففي الدرب الأحمر، واصطف العديد من المواطنين أمام عدد من المدارس التي خُصصت كمقار انتخابية من بينها مدارس المحمدية والرفاعي وخطاب السبكي وأحمد أمين وجوهر الصقلي، حيث لوحظ إقبال ملحوظ في الساعات الأولى من صباح اليوم.



وقال المستشار تامر سيف الدين رئيس اللجنة الفرعية رقم 19 بمدرسة أحمد أمين بحي المغربلين بالدرب الأحمر، إن عدد الناخبين المسجلين باللجنة يبلغ 7902 ناخبًا، مشيرًا إلى أن الإقبال كان كثيفًا في الصباح ثم أصبح متوسطًا مع مرور الوقت.



وأضاف "أن الوعي الانتخابي في المناطق الشعبية يُعد متوسطًا، إلا أن الأمور تسير في سهولة وانتظام وانضباط، مع تواجد وكلاء المرشحين لمتابعة سير العملية الانتخابية".



من جانبه أكد وكيل أحد المرشحين صلاح سيد عبدالمنعم أن هناك إقبالًا شديدًا شهدته الساعات الأولى من اليوم، حيث أن الأمور داخل اللجان منتظمة ولا توجد معوقات تعرقل سير التصويت، وهو ما أيده أيضًا فؤاد عبدالفتاح وكيل أحد المرشحين، الذي أشار إلى استقرار الأوضاع داخل اللجان.



قالت المستشارة مي محمد سامح رئيس لجنة مدرسة المحمدية التجريبية إن عدد الناخبين المسجلين باللجنة يصل إلى نحو 12 ألف ناخب، مؤكدة وجود إقبال كبير من المواطنين على المشاركة في التصويت، لاسيما من فئات الشباب وكبار السن على حد سواء، في مشهد يعكس تنوعًا عمريًا ووعيًا متزايدًا بأهمية المشاركة السياسية.



وفي أجواء احتفالية، اصطف الناخبون في طوابير منفصلة للرجال والسيدات، بينما حرص البعض على حمل أعلام مصر ما أضفى طابعًا وطنيًا مميزًا على المشهد الانتخابي، معربين عن حرصهم على المشاركة في الانتخابات.



يُذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تمثل المحطة الختامية للعملية الانتخابية، وتشمل 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية، يتنافس فيها 1316 مرشحًا على 141 مقعدًا بالنظام الفردي، بجانب القوائم الانتخابية بقطاعات القاهرة وجنوب ووسط وشرق الدلتا، وذلك في إطار خطة تهدف إلى ضمان سلاسة العملية الانتخابية وتوفير الإشراف القضائي الكامل.



وفي قصر النيل وعابدين، شهدت لجان الدائرة الـ13 بمنطقة قسم قصر النيل والدائرة الـ14 بعابدين إقبالًا ملحوظًا من الناخبين في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب.



وازداد الإقبال بعد انتهاء دوام العمل اليومي للموظفين، كما لوحظ إقبال كبير من قبل السيدات والشباب كما ظهر في لجان مدرسة عابدين الثانوية بنات ومدرسة الوحدة العربية في عابدين وكلية الفنون الجميلة في قصر النيل.



وقام رجال الشرطة بتنظيم وتأمين محيط الدوائر الانتخابية، ولوحظ الالتزام الكامل بإجراءات الصمت الانتخابي، حيث خلت الشوارع من أي دعاية انتخابية وكذلك في محيط اللجان الانتخابية .



وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات التسهيلات اللازمة للناخبين من كبار السن وذوي الهمم، ورغم الإقبال الملحوظ جرت العملية الانتخابية بهدوء وسلاسة.