قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الثلاثاء 25-11-2025
شيحة: قرارات الهيئة الوطنية أحدثت تحولًا في انضباط المرحلة الثانية للانتخابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين

العملية الانتخابية
العملية الانتخابية
أ ش أ

شهدت لجان الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، إقبالًا ملحوظًا للناخبين وأجواءً انتخابية اتسمت بالانتظام وسط تواجد أمني مكثف لتأمين مقار الاقتراع وتيسير حركة الناخبين.


ففي الدرب الأحمر، واصطف العديد من المواطنين أمام عدد من المدارس التي خُصصت كمقار انتخابية من بينها مدارس المحمدية والرفاعي وخطاب السبكي وأحمد أمين وجوهر الصقلي، حيث لوحظ إقبال ملحوظ في الساعات الأولى من صباح اليوم.


وقال المستشار تامر سيف الدين رئيس اللجنة الفرعية رقم 19 بمدرسة أحمد أمين بحي المغربلين بالدرب الأحمر، إن عدد الناخبين المسجلين باللجنة يبلغ 7902 ناخبًا، مشيرًا إلى أن الإقبال كان كثيفًا في الصباح ثم أصبح متوسطًا مع مرور الوقت.


وأضاف "أن الوعي الانتخابي في المناطق الشعبية يُعد متوسطًا، إلا أن الأمور تسير في سهولة وانتظام وانضباط، مع تواجد وكلاء المرشحين لمتابعة سير العملية الانتخابية".


من جانبه أكد وكيل أحد المرشحين صلاح سيد عبدالمنعم أن هناك إقبالًا شديدًا شهدته الساعات الأولى من اليوم، حيث أن الأمور داخل اللجان منتظمة ولا توجد معوقات تعرقل سير التصويت، وهو ما أيده أيضًا فؤاد عبدالفتاح وكيل أحد المرشحين، الذي أشار إلى استقرار الأوضاع داخل اللجان.


قالت المستشارة مي محمد سامح رئيس لجنة مدرسة المحمدية التجريبية إن عدد الناخبين المسجلين باللجنة يصل إلى نحو 12 ألف ناخب، مؤكدة وجود إقبال كبير من المواطنين على المشاركة في التصويت، لاسيما من فئات الشباب وكبار السن على حد سواء، في مشهد يعكس تنوعًا عمريًا ووعيًا متزايدًا بأهمية المشاركة السياسية.


وفي أجواء احتفالية، اصطف الناخبون في طوابير منفصلة للرجال والسيدات، بينما حرص البعض على حمل أعلام مصر ما أضفى طابعًا وطنيًا مميزًا على المشهد الانتخابي، معربين عن حرصهم على المشاركة في الانتخابات.


يُذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تمثل المحطة الختامية للعملية الانتخابية، وتشمل 13 محافظة بإجمالي 73 دائرة انتخابية، يتنافس فيها 1316 مرشحًا على 141 مقعدًا بالنظام الفردي، بجانب القوائم الانتخابية بقطاعات القاهرة وجنوب ووسط وشرق الدلتا، وذلك في إطار خطة تهدف إلى ضمان سلاسة العملية الانتخابية وتوفير الإشراف القضائي الكامل.


وفي قصر النيل وعابدين، شهدت لجان الدائرة الـ13 بمنطقة قسم قصر النيل والدائرة الـ14 بعابدين إقبالًا ملحوظًا من الناخبين في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب.


وازداد الإقبال بعد انتهاء دوام العمل اليومي للموظفين، كما لوحظ إقبال كبير من قبل السيدات والشباب كما ظهر في لجان مدرسة عابدين الثانوية بنات ومدرسة الوحدة العربية في عابدين وكلية الفنون الجميلة في قصر النيل.


وقام رجال الشرطة بتنظيم وتأمين محيط الدوائر الانتخابية، ولوحظ الالتزام الكامل بإجراءات الصمت الانتخابي، حيث خلت الشوارع من أي دعاية انتخابية وكذلك في محيط اللجان الانتخابية .


وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات التسهيلات اللازمة للناخبين من كبار السن وذوي الهمم، ورغم الإقبال الملحوظ جرت العملية الانتخابية بهدوء وسلاسة.

لجان الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين إقبالًا ملحوظًا للناخبين تواجد أمني مكثف تأمين مقار الاقتراع وتيسير حركة الناخبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

ترشيحاتنا

مراسم توقيع عقد مدينة قمينس الصناعية

مرحلة جديدة للتنمية الصناعية وفرص استثمارية ضخمة ومشاركة مصرية.. مدينة صناعية متكاملة في قمينس بليبيا

معرض IWWI Cairo 2025

رئيس القابضة يتفقد منتجات الغابات الشجرية بأسوان ويشيد بنجاح تجارب الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة

معرض IWWI Cairo 2025

القابضة لمياه الشرب تبحث التعاون في تقنيات القياس والتحكم منخفضة التكاليف

بالصور

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

الاكل الصحي
الاكل الصحي
الاكل الصحي

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟
مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

عادة صباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا

هذه العادة الصباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا
هذه العادة الصباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا
هذه العادة الصباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا

فيديو

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد