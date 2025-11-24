صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025

أكد الكاتب الصحفي جمال رائف أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 تتسم بدرجة عالية من الانضباط، واصفاً ذلك بأنه العنوان الأبرز للمشهد الانتخابي، ومؤشراً واضحاً على وعي الناخبين والمرشحين بطبيعة المرحلة الراهنة، وما شهدته المرحلة الأولى من ملاحظات تم التعامل معها بجدية ويقظة من جانب الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي شريف نوالدين، والإعلامية سارة سامي، خلال تغطية خاصة لانتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب 2025 على قناة "صدى البلد" إن أي تعثر شهدته المرحلة الأولى لا يُعد عيباً بقدر ما يعد فرصة لتصحيح المسار واستكمال البناء السياسي الذي بدأ منذ ثورة 30 يونيو، مؤكداً أن الهدف الحقيقي لأي ملاحظات أو انتقادات هو دعم المسار الديمقراطي لا تقويضه، مشدداً على ضرورة تقييم التجربة بشكل شامل لا مجتزأ.

أوضح أن ما جرى في المرحلة الأولى تعاملت معه القيادة السياسية بحكمة ويقظة، وهو ما انعكس في الإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات، فضلاً عن إدراك المواطن بأن ما حدث يجب ألا يتكرر، وهو ما أسهم في تعزيز الانضباط والالتزام خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن انتخابات مجلس النواب تختلف بطبيعتها عن انتخابات مجلس الشيوخ، إذ إن مجلس النواب يمثل انعكاساً حقيقياً للشارع المصري بحكم احتكاك النائب المباشر بالمواطن، وتعامله مع قضاياه اليومية، إلى جانب مسؤولياته التشريعية والرقابية وإقرار الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن اختيار النائب يجب أن يقوم على الوعي الكامل بقدراته على أداء مهامه التشريعية والمجتمعية، لا على اعتبارات الوجاهة أو المصالح الضيقة، مشدداً على أن النائب بعد فوزه يصبح ممثلاً عن الشعب المصري بأكمله، وليس عن دائرته فقط، وهو ما يفرض عليه مسؤوليات وطنية جسيمة.