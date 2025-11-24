هل ألم الظهر عند النساء مختلف.. دراسة جديدة تصدم الخبراء

دراسة عالمية تكشف اختلاف ألم الظهر لدى النساء

أعلنت دراسة طبية حديثة أن ألم الظهر لدى النساء يختلف عن ألم الظهر لدى الرجال بشكل واضح وتشير النتائج إلى أن النساء يعانين من آلام أكثر شدة وانتشارا في منطقة أسفل الظهر ويعود السبب إلى عوامل متعددة تشمل التغيرات الهرمونية وطبيعة الجسم ودور الحمل والولادة في التأثير على فقرات العمود الفقري وأوضحت الدراسة أن هذه النتائج صدمت بعض الخبراء لأنها كشفت أن الألم عند النساء ليس مجرد اختلاف في الشعور بل نتيجة لتراكم عوامل جسدية ونفسية تعمل بشكل متكامل مما يجعل التعامل مع الألم أكثر تعقيدًا مقارنة بالرجال.بحسب ما نشره موقع هيلثي.

الهرمونات وتأثيرها على العضلات والأعصاب

أكدت الدراسة أن التغيرات الهرمونية تلعب دورًا حيويًا في شدة الألم فالاستروجين والبروجسترون يؤثران على العضلات والأوتار والأعصاب وبالأخص قبل الدورة الشهرية وأثناء انقطاع الطمث كما أظهرت النتائج أن انخفاض الاستروجين يزيد من احتمال الشعور بالتشنجات العضلية وألم أسفل الظهر المزمن وأوضحت الطبيبة المشاركة أن النساء أثناء الحمل يزداد الضغط على فقرات العمود الفقري ويحدث تغيير في توزيع الوزن على الجسم مما يزيد من الشعور بالألم حتى بعد الولادة

أسباب أخرى للألم لدى النساء

أضافت الدراسة أن الأعمال المنزلية اليومية والمجهود الجسدي المتكرر مثل حمل الأطفال أو الانحناء المتكرر أثناء التنظيف أو الوقوف لفترات طويلة تساهم في زيادة الألم المزمن كما أوضحت أن الجلوس لساعات طويلة في العمل المكتبي يؤثر أيضًا على فقرات الظهر ويزيد من الضغط على العضلات

الأعراض التي تتطلب متابعة طبية

أكدت الدراسة أن بعض الأعراض يجب ألا يتم تجاهلها ومنها الشعور بالتنميل أو الوخز في الساقين أو استمرار الألم لأكثر من أسبوعين أو ضعف القدرة على الحركة وتوضح الطبيبة أن الفحص المبكر يساعد على اكتشاف المشكلات قبل أن تتفاقم مثل الانزلاق الغضروفي أو التهابات الأعصاب

نصائح للتخفيف من ألم الظهر

يوصي الخبراء بممارسة تمارين بسيطة يوميًا لتقوية عضلات الظهر والمشي لمدة ثلاثين دقيقة لتحسين الدورة الدموية كما ينصحون بتعديل وضعية الجلوس والوقوف وحمل الأشياء بشكل صحيح لتجنب الضغط على العمود الفقري وتضيف الطبيبة أن استخدام وسادة داعمة للظهر أثناء الجلوس لفترات طويلة يمكن أن يقلل من الألم ويخفف من التوتر العضلي