لجنة إعداد البعثة الطبية لحج 2026 توصي بدقة الكشف الطبي على الحجاج في المستشفيات المعتمدة
دين عدل ورحمة.. مفتي الجمهورية: أفعال المتطرفين وسلوكياتهم لا تمتُّ إلى الإسلام بِصلة
«الهيئة الوطنية» ترصد انتهاكات انتخابية.. تفاصيل
عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
بالصور

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

عزة عاطف

مع الانتشار الواسع لعمليات البيع عبر الإنترنت، أصبح من السهل العثور على عروض مغرية لبيع إطارات جديدة بأسعار لا تصدق، مثل مجموعة ميشلان بـ40 دولارًا على منصات مثل فيسبوك ماركت. 

ورغم أن العرض يبدو جذابًا، إلا أن غياب التقييمات لدى البائع، وارتباطه بعرض عشوائي آخر مثل بطاقة بوكيمون، يثير الشكوك فورًا. 

الإطارات هي الجزء الوحيد من السيارة الذي يلامس الطريق، ما يجعل أي تهاون في جودتها مخاطرة مباشرة على سلامة السائق والركاب.

لماذا تلتزم الشركات بمعايير صارمة للإطارات

تعتمد صناعة الإطارات على منظومة رقابية دقيقة تفرض اختبارات جودة في كل مرحلة من مراحل التصنيع، بدءًا من المواد الخام وحتى المنتج النهائي. 

تمر الإطارات الأصلية بسلسلة من الفحوصات لضمان مطابقتها للمعايير العالمية للسلامة والأداء، وهو ما يمنح السائق ثقة كاملة بأن الإطار قادر على تحمل السرعة والوزن والحرارة والاحتكاك وفق الحدود الآمنة.

كيف تميز الإطار الأصلي من المقلد؟

الإطار الأصلي لا يكتفي بالشكل الخارجي الجيد، بل يحمل تفاصيل تقنية بارزة لا يمكن تزويرها بسهولة. 

فكل إطار شرعي يأتي مزودًا برموز DOT واضحة، إضافة إلى معلومات المقاس، ومعامل الحمولة، وتصنيف السرعة، وتاريخ الإنتاج. 

قراءة هذه الرموز وفهمها ليست مجرد معرفة عامة، بل وسيلة فعالة لحماية سيارتك من المنتجات غير الموثوقة، خصوصًا في الأسواق الموازية التي تنتشر فيها النسخ المقلدة.

مع تزايد التجارة الإلكترونية، أصبحت الإطارات المقلدة أقرب إلى المستهلك من أي وقت مضى. ولذلك، فإن التحقق من الرموز، ومصدر الشراء، وختم الشركة المصنعة، يمثل خطوة أساسية قبل اتخاذ قرار الشراء. 

ورغم أن الإطارات الأصلية قد تكون أعلى سعرًا، إلا أنها تبقى الخيار الأكثر أمانًا لحماية السيارة وتفادي الأعطال والحوادث المحتملة.

تترك طارات الأصلية آثارًا ورقية، أما المقلدة فلا تفعل ذلك. 

ابدأ الأساسيات، يجب أن يحمل كل إطار قانوني يباع في الولايات المتحدة الأمريكية رمز وزارة النقل (DOT) على جانبه الجانبي. 

يحتوي هذا الرمز على رقم المصنع، ومقاس الإطار، والأهم من ذلك، أسبوع وسنة تصنيع الإطار. 

إذا كان هذا الرمز مفقودًا أو يبدو أنه قد تم التلاعب به، فانسحب. 

بناءً على نوع الإطار، تحمل المنتجات القانونية أيضًا تصنيفات حمولة وسرعة موحدة، وأرقام UTQG، ودرجات تآكل درجة حرارة المداس، وملصقات ECE/E-mark موضوعة بشكل صحيح للطرازات الدولية.

دقق في العلامة التجارية، يجب أن تكون الشعارات والعلامات متسقة، مطبوعة أو بارزة بوضوح، ومتباعدة بشكل صحيح. 

تستخدم الإطارات الأصلية أيضًا أنماط مداس فريدة لقياسات أداء محددة. 

إذا كان الإطار خفيفًا أو مطاطيًا بشكل غير عادي، أو إذا بدا المداس وكأنه منقوش من قِبل مراهق يشعر بالملل، فمن المحتمل أنه مزيف.

هل ألم الظهر عند النساء مختلف.. دراسة جديدة تصدم الخبراء

