لجنة إعداد البعثة الطبية لحج 2026 توصي بدقة الكشف الطبي على الحجاج في المستشفيات المعتمدة
دين عدل ورحمة.. مفتي الجمهورية: أفعال المتطرفين وسلوكياتهم لا تمت إلى الإسلام بصلة
«الهيئة الوطنية» ترصد انتهاكات انتخابية.. تفاصيل
عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
توك شو

تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية

الجيش السوداني
الجيش السوداني
محمد البدوي

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من الخرطوم، إن الجيش السوداني تصدى اليوم لهجوم شنّه الدعم السريع على مدينة بابنوسة، التي تُعد آخر معاقل الجيش في ولاية غرب كردفان، موضحا أن المدينة محاصرة منذ عدة أشهر، وقد غادرها معظم سكانها بسبب المواجهات العنيفة المستمرة منذ فترة.

تجمعات للدعم السريع

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجيش السوداني وسّع نطاق انتشاره، واستخدم المدفعية لاستهداف عدة تجمعات للدعم السريع، بالتزامن مع تحليق الطيران الحربي السوداني في أجواء إقليم كردفان، وفي الوقت نفسه، تدور اشتباكات غرب مدينة الأبيض تشهد عمليات كرّ وفرّ بين الطرفين، فيما يسعى الجيش لتعزيز وجوده في ولاية شمال كردفان، خصوصاً في مناطق أم صميمة وبارا، التي أصبحت مسرحاً للمواجهات بعد استعادتها مؤخراً.

وأشار المراسل إلى أن الجيش يتبع استراتيجية تعتمد على عمليات الكرّ والفرّ بهدف استنزاف الدعم السريع والقضاء عليها في هذه المواقع، كما تحدث عن تحركات عسكرية جنوب مدينة الأبيض، حيث يحاول الجيش التقدم باتجاه ولاية جنوب كردفان، التي لا تزال بعض مناطقها تحت سيطرة الدعم السريع، مدعوماً بقوات الحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو، وتُعد هذه المناطق، وفق مراقبين، بؤراً مرشحة لاشتعال المواجهات خلال الفترة المقبلة.

الجيش السوداني الدعم السريع كردفان إقليم كردفان مدينة الأبيض

