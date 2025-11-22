الجيش السوداني يدمر غرفة القيادة الخاصة بقوات الدعم السريع

دمرت قوات الجيش السوداني غرفة القيادة والسيطرة التابعة لقوات "الدعم السريع" في إقليم كردفان، ما أسفر عن مقتل عدد من قادتها، و ذلك بحسب مصدر ميداني.

انسحاب جزئي للدعم السريع

وأشار المصدر إلى أن "الدعم السريع" ردّت بالانسحاب الجزئي من محاور كردفان، ونقلت جزءا من قواتها إلى إقليم دارفور.

و جاءت العملية بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، في حين تواصل "الدعم السريع" حشدها العسكري حول مدينة بابنوسة استعدادا لهجوم محتمل على الفرقة 22 مشاة التابعة للجيش.

و استهدف سلاح الجو السوداني قوافل لوجستية تابعة لـ"الدعم السريع" قادمة من شرق ليبيا، ودمّر العشرات من السيارات القتالية وناقلات الوقود والذخائر،بحسب ما أفاد به مصدر عسكري.