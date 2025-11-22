ارتفاع عدد الأطفال المختطفين من مدرسة في نيجيريا إلى أكثر من 300

قالت جمعية المسيحيين النيجيريين يوم السبت إن أكثر من 300 تلميذ و12 مدرسا اختطفوا على يد مسلحين خلال هجوم على مدرسة سانت ماري.

تعد سانت ماري مؤسسة كاثوليكية، في ولاية النيجر بشمال وسط نيجيريا، في تحديث لإحصاء سابق تضمن 215 تلميذا.

عُدِّلت هذه الحصيلة "بعد عملية تحقق وإحصاء نهائي"، وفقًا لبيان صادر عن القس بولس داوا يوحنا، رئيس فرع ولاية النيجر لشبكة الكنائس الكاثوليكية، الذي زار المدرسة يوم الجمعة.

وقعت حادثة اختطاف المدرسة في منطقة بابيري النائية بولاية النيجر بعد أربعة أيام من اختطاف 25 تلميذا في ظروف مماثلة في بلدة ماجا بولاية كيبي المجاورة، والتي تبعد 170 كيلومترا (106 ميلا).

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاختطاف حتى الآن، وقالت السلطات إن فرقا تكتيكية نشرت إلى جانب الصيادين المحليين لإنقاذ الأطفال.