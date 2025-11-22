الإبادة الجماعية بغزة تثير جدلا واسعا في إندونيسيا

طلبت جمعية نهضة العلماء أكبر منظمة في إندونيسيا من رئيسها الاستقالة بسبب دعوته عالما أمريكيا معروفا بتأييده لإسرائيل خلال حرب غزة لحضور مناسبة داخلية في أغسطس، وذلك وفقا لمحضر اجتماع اطلعت عليه رويترز.

منحت قيادة منظمة نهضة العلماء، التي تعد أيضا أكبر منظمة إسلامية في العالم وتضم نحو 100 مليون عضو ومنتسب، رئيسها يحيى خليل ستاكوف ثلاثة أيام لتقديم استقالته أو إقالته من منصبه، وفقا لمحضر اجتماع عقد يوم الخميس.

واستشهدت منظمة النهضة الإسلامية بدعوة ستاكوف لشخص "مرتبط بشبكة صهيونية دولية" لحضور حدث داخلي وسوء الإدارة المالية المزعومة كأسباب لإقالته.

ولم يستجب ستاكوف، الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الوطني منذ عام 2021، لطلب التعليق على الفور.

وقال المسؤول في جامعة نهضة العلماء نجيب عزكا لرويترز إن القرار مرتبط بدعوة ستاكوف للمسؤول الأمريكي السابق والباحث بيتر بيركويتز لحضور دورة تدريبية في أغسطس .

واعتذر ستاكوف عن الدعوة ووصفها بأنها سهو لأنه لم يتحقق بعناية من خلفية بيركوفيتش، مضيفًا أنه أدان "الأعمال الإبادة الجماعية الوحشية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة".

وبحسب موقعه الإلكتروني، يكتب بيركوفيتش في كثير من الأحيان دعما للحملة الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك مقال في سبتمبر يهدف إلى دحض مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.