أسوشيتد برس: قمة العشرين الأولى في أفريقيا تفتتح بأجندة طموحة ومقاطعة أمريكية

انطلقت اليوم السبت أعمال أول قمة لمجموعة العشرين في أفريقيا بجدول أعمال طموح يهدف إلى إحراز تقدم في حل بعض المشكلات المزمنة التي عانت منها أفقر دول العالم.

انطلاق قمة العشرين

قمة العشرين

اجتمع قادة وكبار المسؤولين الحكوميين من أغنى الاقتصادات الناشئة الرائدة في مركز معارض بالقرب من بلدة سويتو الشهيرة في جنوب أفريقيا، التي كانت موطنًا لنيلسون مانديلا، في محاولة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن الأولويات التي حددتها الدولة المضيفة، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وقد قوبلت العديد من أولويات جنوب أفريقيا للمجموعة، وخاصة التركيز على تغير المناخ وتأثيره على الدول النامية، بمعارضة من الولايات المتحدة التي قاطعت المحادثات.

أجندة جنوب أفريقيا في قمة العشرين

تريد جنوب أفريقيا، التي تُحدد أجندة المجموعة بصفتها الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية، من القادة الموافقة على تقديم المزيد من المساعدات للدول الفقيرة للتعافي من الكوارث المرتبطة بالمناخ، وتخفيض أعباء ديونها الخارجية، والانتقال إلى مصادر الطاقة الخضراء، وتسخير ثرواتها المعدنية الحيوية - كل ذلك في محاولة لمواجهة اتساع فجوة التفاوت العالمي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، تعليقًا على إمكانية إعطاء مجموعة العشرين الأولوية لدول العالم النامي وإجراء إصلاحات جادة: "سنرى. لكنني أعتقد أن جنوب أفريقيا قامت بدورها في طرح هذه القضايا بوضوح".

ترامب يقاطع قمة العشرين

ترامب ورئيس جنوب أفريقيا

ستنعقد القمة التي تستمر يومين بدون أكبر اقتصاد في العالم، بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمقاطعة الولايات المتحدة للقمة بسبب مزاعمه بأن جنوب أفريقيا تنتهج سياسات عنصرية معادية للبيض وتضطهد أقليتها البيضاء الأفريكانية.

كما أوضحت إدارة ترامب معارضتها لأجندة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين منذ بداية العام، عندما بدأت جنوب أفريقيا باستضافة اجتماعات مجموعة العشرين.

تغيّب وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، عن اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في فبراير، واصفًا جدول الأعمال بأنه يدور حول التنوع والمساواة والشمول وتغير المناخ.

وقال روبيو إنه لن يهدر أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على ذلك.

الخلاف بين ترامب وجنوب أفريقيا

تعمّق الخلاف الدبلوماسي المستمر منذ أشهر بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا خلال التحضير للقمة الرئيسية في نهاية هذا الأسبوع، ولكن بينما هيمنت مقاطعة ترامب على مناقشات ما قبل المحادثات في جوهانسبرج وهددت بتقويض جدول الأعمال، كان بعض القادة حريصين على المضي قدمًا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن غياب ترامب: "أنا آسف لذلك، لكن لا ينبغي أن يعيقنا ذلك، واجبنا هو أن نكون حاضرين، وأن نشارك، وأن نعمل جميعًا معًا لأننا نواجه تحديات كثيرة".

ما هي مجموعة العشرين ؟

مجموعة العشرين هي في الواقع مجموعة من 21 عضوًا، تضم 19 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.

تأسست هذه المجموعة عام 1999 لتكون بمثابة جسر بين الدول الغنية والفقيرة لمواجهة الأزمات المالية العالمية، في حين أنها غالبًا ما تعمل في ظل مجموعة الدول السبع الأغنى، إلا أن أعضاء مجموعة العشرين يمثلون مجتمعين حوالي 85% من اقتصاد العالم، و75% من التجارة الدولية، وأكثر من نصف سكان العالم.

لكنها تعمل بناءً على توافق الآراء بدلاً من أي قرارات ملزمة، وهو أمر يصعب تحقيقه غالبًا مع اختلاف مصالح أعضاء مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند واليابان ودول أوروبا الغربية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة)، ودول أخرى مثل إندونيسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا.

حذّر جوتيريش من أن الدول الغنية غالبًا ما تفشل في تقديم التنازلات اللازمة لإبرام اتفاقيات فعالة بشأن المناخ أو الإصلاح المالي العالمي.

الإعلان الختامي لقمة العشرين

قمة العشرين في جنوب أفريقيا

عادةً ما تختتم قمم مجموعة العشرين بإعلان القادة، الذي يُفصّل أي اتفاق واسع النطاق يتوصل إليه الأعضاء، ولكن حتى هذا الإعلان كان صعب المنال في جوهانسبرج.

قالت جنوب أفريقيا إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطًا عليها لعدم إصدار أي إعلان قيادي في غياب الولايات المتحدة، وبدلًا من ذلك، تخفيف حدة الوثيقة الختامية إلى بيان أحادي الجانب من الدولة المضيفة.

ردّ رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، على ذلك قائلاً: "لن نخضع للتنمر"، ووعد بإصدار إعلان من جميع الأعضاء الحاضرين في ختام القمة يوم الأحد، سواء بمشاركة الولايات المتحدة أم لا.

ومع ذلك، من المرجح أن يتغير مسار مجموعة العشرين بشكل كبير، نظرًا لتولي الولايات المتحدة الرئاسة الدورية من جنوب أفريقيا في نهاية هذه القمة، حيث سخرت إدارة ترامب من التركيز على تغير المناخ وعدم المساواة.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستستضيف قمة العام المقبل في ناديه للجولف في دورال، فلوريدا.

أعلن البيت الأبيض أن الدور الوحيد الذي ستلعبه الولايات المتحدة في هذه القمة سيكون بحضور ممثل من سفارة الولايات المتحدة في جنوب أفريقيا حفل التسليم الرسمي في ختام القمة لتسلم رئاسة مجموعة العشرين.

ووصفت جنوب أفريقيا تسليم رامافوزا الرئاسة لمن تعتبره مسؤولاً دبلوماسياً مبتدئاً بأنه إهانة.

وصرح كريسبين فيري، المتحدث باسم وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا، لوكالة أسوشيتد برس: "أبلغنا الحكومة الأمريكية بأن الرئيس لن يسلم الرئاسة لمسؤول مبتدئ في السفارة. ولذلك، لا نتوقع أي شكل من أشكال التسليم هنا (في القمة)".