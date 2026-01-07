قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رافينها: صنعنا الفوز بأيدينا وجاهزون لأي منافس في نهائي السوبر الإسباني

رافينها
رافينها
حمزة شعيب

أبدى رافينها، جناح برشلونة، سعادته الكبيرة بتأهل فريقه إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، عقب الفوز العريض على أتلتيك بلباو بـ 5 أهداف دون مقابل، في لقاء الدور نصف النهائي.

وشهدت المباراة تألقًا لافتًا لرافينها، بعدما ساهم في 3 أهداف، حيث سجل هدفين في الدقيقتين 38 و52 من الشوطين الأول والثاني؛ ليكون أحد أبرز نجوم المواجهة.

وفي تصريحات صحفية عقب اللقاء، أكد رافينها أن أداء برشلونة كان مفتاح الانتصار، مشيرًا إلى أن الفريق هو من صنع سهولة المباراة بفضل الجودة الجماعية والانضباط داخل الملعب.

وأوضح أن مواجهة أتلتيك بلباو دائمًا ما تكون صعبة، نظرًا لما يمتلكه من عناصر مميزة ولاعبين قادرين على صناعة الفارق، إلا أن استعداد برشلونة وحسن توظيف إمكانياته جعلا الأمور تسير بالشكل المطلوب.

وشدد نجم الفريق الكتالوني على أن جاهزية اللاعبين لا تتغير مهما كانت الظروف، مؤكدًا أن جميع العناصر تبذل أقصى ما لديها وهو ما يعكس قوة المجموعة وتكاملها.

كما أثنى رافينها على زميله فيرمين لوبيز، مشيرًا إلى عودته القوية بعد الإصابة ومساهمته المؤثرة في اللقاء.

وبشأن هوية المنافس في النهائي، أوضح رافينها أن الفريق لا يركز على اسم الخصم بقدر ما يهتم بأدائه، مؤكدًا الاستعداد لمواجهة أي طرف يتأهل.

واختتم حديثه بالتأكيد على سعيه لتقديم موسم استثنائي مع برشلونة، مشيرًا إلى أن الفريق لم يصل بعد إلى أقصى إمكانياته، لكنه يسير بخطوات ثابتة نحو الأفضل.

رافينها برشلونة كأس السوبر الإسباني

