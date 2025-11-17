قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ياسر جلال يوضح موقفه من الانتقادات على السوشيال ميديا ويقدّم اعتذاره الرسمي|فيديو
في ذكرى استشهاد المقدم محمد مبروك.. حكاية بطل فضح مخططات الإخوان وكشف جريمة التخابر
إبرام صفقات قتالية وأنظمة دفاع جوي.. أهداف زيارة زيلينسكي إلى فرنسا
زيلينسكي يوقع اتفاقية مع فرنسا للحصول على 100 طائرة رافال
لجان حصر قانون الإيجار القديم.. كم ستكون الزيادة بعد التقسيم؟
بنجلادش على صفيح ساخن.. حكم الإعدام ضد الشيخة حسينة يثير غضبًا دوليًا
الأرصاد: أمطار على الإسكندرية ومطروح مع تكاثر السحب المنخفضة
تشكيل منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام الجزائر بالودية الثانية
الفنانة ناني باكية بعد غياب فرص العمل الفني: مش لازم أتذل.. آكل وأشرب منين؟ | خاص
رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية
30.2 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2025
كانت حامل.. مصرع أم وطفلها في حادث سير ببورسعيد
أخبار العالم

رئيس الوزراء الصيني لا يعتزم لقاء نظيرته اليابانية في قمة العشرين

أ ش أ

قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، اليوم الاثنين، إنه لا يعتزم لقاء رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي على هامش قمة مجموعة العشرين المقبلة في جنوب إفريقيا في ظل تفاقم التوترات بين البلدين بشأن تايوان .


ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، قولها في مؤتمر صحفي دوري، "إن تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية بشأن تايوان قد ألحقت ضرراً بالغاً بالأساس السياسي للعلاقات الصينية اليابانية، وإنه يتعين على اليابان أن تتراجع عن تصريحاتها "الخاطئة".


وتنعقد قمة العشرين المقبلة في الفترة ما بين 22 و23 نوفمبر، حيث تستضيفها جنوب إفريقيا في واحدة من أكثر القمم أهمية خلال السنوات الأخيرة، نظراً للتحديات الاقتصادية العالمية المتصاعدة.

رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي قمة مجموعة العشرين المقبلة في جنوب إفريقيا تفاقم التوترات بين البلدين وكالة أنباء كيودو اليابانية المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج

