رئيس الوزراء الصيني لا يعتزم لقاء نظيرته اليابانية في قمة العشرين

قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، اليوم الاثنين، إنه لا يعتزم لقاء رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي على هامش قمة مجموعة العشرين المقبلة في جنوب إفريقيا في ظل تفاقم التوترات بين البلدين بشأن تايوان .



ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، قولها في مؤتمر صحفي دوري، "إن تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية بشأن تايوان قد ألحقت ضرراً بالغاً بالأساس السياسي للعلاقات الصينية اليابانية، وإنه يتعين على اليابان أن تتراجع عن تصريحاتها "الخاطئة".



وتنعقد قمة العشرين المقبلة في الفترة ما بين 22 و23 نوفمبر، حيث تستضيفها جنوب إفريقيا في واحدة من أكثر القمم أهمية خلال السنوات الأخيرة، نظراً للتحديات الاقتصادية العالمية المتصاعدة.