قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

في اللحظة الأخيرة.. الولايات المتحدة تتراجع عن مقاطعة قمة العشرين بجنوب إفريقيا

رئيس جنوب أفريقيا وترامب
رئيس جنوب أفريقيا وترامب
ناصر السيد

صرّح رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، يوم الخميس، بأن حكومة الولايات المتحدة قد "غيرت رأيها" وترغب في المشاركة في قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا، في تراجع عن مقاطعتها.

قمة العشرين في جنوب أفريقيا

وأضاف رئيس جنوب أفريقيا أن الدولة المضيفة لقمة العشرين تلقت اتصالاً من الولايات المتحدة في "اللحظة الأخيرة"، وأنها تعمل الآن على الترتيبات اللوجستية لاستضافة الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن إدارته ستقاطع اجتماع الدول الغنية والنامية الذي يستمر يومين في جوهانسبرج، ويفتتح يوم السبت. 

وقال ترامب إن الولايات المتحدة تقاطع بسبب مزاعمه بأن حكومة رامافوزا تضطهد أقلية بيضاء بعنف.

وأضاف رامافوزا، الذي كان يتحدث بعد اجتماع مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي في جوهانسبرج، أنه تلقى اتصالات من الولايات المتحدة أثناء وجوده في ذلك الاجتماع.

وأضاف رامافوزا للصحفيين: "الولايات المتحدة عضو في مجموعة العشرين، وهي عضو أصيل فيها، لذا يحق لها التواجد هنا، وكل ما نسعى إليه هو دراسة الجوانب العملية لمشاركتها".

وأعرب رامافوزا عن أمله في أن يكون مقعد الولايات المتحدة في القمة مشغولاً عند افتتاحها، لكنه لم يُشر إلى هوية من سيمثل الحكومة الأمريكية.

وكان ترامب قد صرّح بأن نائب الرئيس جيه دي فانس سيمثل الولايات المتحدة قبل إعلانه المقاطعة.

وكان رامافوزا قد صرّح في وقت سابق من يوم الخميس بأن الاجتماع سيصدر إعلانًا مشتركًا على الرغم من مقاطعة الولايات المتحدة وما وصفه بضغوط من واشنطن لعدم إصداره. 

وقال إن الولايات المتحدة أرسلت خطابًا دبلوماسيًا إلى جنوب إفريقيا تُشير فيه إلى أنه "لا ينبغي اعتماد إعلان" في القمة لأن الولايات المتحدة لم تكن حاضرة، وبالتالي لن يكون هناك إجماع.

بدلاً من ذلك، تريد الولايات المتحدة بيانًا مخففًا من جنوب إفريقيا فقط لاختتام القمة، التي تُعدّ تتويجًا لأكثر من 120 اجتماعًا استضافها الاقتصاد الأكثر تقدمًا في إفريقيا منذ توليه الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين لهذا العام.

أزمة ترامب مع جنوب أفريقيا

استهدف ترامب جنوب إفريقيا مرارًا وتكرارًا بالنقد منذ عودته إلى منصبه عقد اجتماعًا متوترًا مع رامافوزا في البيت الأبيض في مايو، عندما واجه زعيم جنوب إفريقيا بمزاعم لا أساس لها من الصحة حول انتشار العنف ضد الأفريكانيين في جنوب إفريقيا.

كرر الرئيس الأمريكي ادعاءاته في الفترة التي سبقت قمة العشرين بأن حكومة رامافوزا التي يقودها السود تنتهج سياسات عنصرية معادية للبيض ضد الأقلية البيضاء الأفريكانية.

ستتولى الولايات المتحدة الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين من جنوب إفريقيا، وكان رامافوزا قد صرح سابقًا أنه سيتعين عليه تسليمها إلى "الكرسي الشاغر" لترامب في جوهانسبرغ، على الرغم من أنه قال إنه سيتحدث إلى ترامب بعد القمة.

ما هي مجموعة العشرين ؟

مجموعة العشرين هي تكتل يضم 19 دولة، تشمل أغنى الاقتصادات، بالإضافة إلى الاقتصادات النامية الرائدة. ويضم الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي أيضًا أعضاءً.

تأمل جنوب أفريقيا، أول دولة أفريقية تتولى الرئاسة الدورية، في استغلال قمتها لإحراز تقدم في القضايا التي تؤثر بشكل خاص على الدول الفقيرة. 

ويشمل ذلك التخفيف من آثار تغير المناخ والكوارث المرتبطة بالطقس، وتخفيف أعباء الديون عن الدول النامية، ومواجهة التفاوت العالمي في توزيع الثروة.

سبق للولايات المتحدة أن سخرت من أولويات جنوب أفريقيا للمجموعة، حيث تغيب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في فبراير، معتبرًا أن أولويات جنوب أفريقيا تتعلق بالتنوع والمساواة والشمول وتغير المناخ.

الولايات المتحدة مقاطعة قمة العشرين قمة العشرين قمة العشرين في جنوب أفريقيا رئيس جنوب أفريقيا قرار ترامب بشأن قمة العشرين رامافوزا قمة مجموعة العشرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

ضمن مبادرة تمكين .. جامعة عين شمس تواصل توعوية أسر الطلاب ذوي الإعاقة

ألسن عين شمس

ألسن عين شمس تبحث مع الجامعة المفتوحة التحول الرقمي في تدريس اللغة الصينية

جانب من الفاعليات

قنديل يبحث مع اليونان إنشاء فرع ديموقريطس داخل جامعة حلوان الأهلية

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد