مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي بني مزار بالمنيا
والدة الطفلة فاطمة تبكي: قبل ما تدخل العمليات قالتلي خايفة أموت ياماما
ديمقراطية| أبلة فاهيتا تكشف لـ عمرو أديب مفاجأة عن ليلة فونطاستيك
مهندس صوت فرقة إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل جديدة عن حادث مصرع الفنان
لتحديث بطاقة التموين.. الأوراق المطلوبة لاستخراج القيد العائلي 2025
كرسي فارغ يتسلم رئاسة مجموعة العشرين من جنوب أفريقيا
نانسي عجرم : لا أحد بلا هم … ومسؤوليتي أفرّح الناس
مينا ماهر ينعى محمد صبري بكلمات مؤثرة: هتوحشني يا كونت يا صاحبي
نانسي عجرم تكشف علاقتها بـ جيجي لامارا: أبي وأخي ومدير أعمالي
الدفاع السورية: إصابة مدنيين في قصف صاروخي على دمشق
فتحي سند عن خسارة مصر أمام أوزبكستان: المنتخب محتاج شغل كتير
عالية المهدي: بيع أرض رأس الحكمة ساهم في استقرار سعر صرف الدولار
أخبار العالم

كرسي فارغ يتسلم رئاسة مجموعة العشرين من جنوب أفريقيا

صرّح رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يوم الجمعة بأن جنوب أفريقيا ستسلم رمزيًا رئاسة مجموعة العشرين إلى "كرسي فارغ" في غياب القيادة الأمريكية خلال القمة الأسبوع المقبل، مشددًا على ضرورة إصلاح العلاقات التجارية مع واشنطن.

ترامب يقاطع قمة العشرين

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بأنه لن يحضر أي مسؤول حكومي قمة مجموعة العشرين يومي ٢٢ و٢٣ نوفمبر في جنوب أفريقيا بسبب ما وصفه بـ"انتهاكات حقوق الإنسان"، مستشهدًا بادعاءات دحضت على نطاق واسع حول "ذبح" البيض في جنوب أفريقيا وطردهم من أراضيهم.

وأضاف ترامب أن قبول اللاجئين في الولايات المتحدة هذا العام سيركز بشكل كبير على الأفريكانيين، وهم في الغالب من نسل المستوطنين الهولنديين ويشكلون غالبية السكان البيض في جنوب أفريقيا.

رئاسة قمة العشرين لكرسي فارغ

قال رامافوزا، ردًا على أسئلة الصحفيين في مدينة سويتو: "قلتُ سابقًا إنني لا أريد الاستسلام لمقعد فارغ، لكن المقعد الفارغ سيكون موجودًا، (سأفعل) على الأرجح رمزيًا الاستسلام لذلك المقعد الفارغ ثم أتحدث إلى الرئيس ترامب...".

يزداد غضب المسؤولين في جنوب إفريقيا من مزاعم ترامب بأن الأفريكانيين ضحايا تطهير عرقي وينكرون أن أي شخص يواجه تمييزًا على أساس عرقه في الدولة ذات الأغلبية السوداء.

صرح ترامب بأن قبول اللاجئين في الولايات المتحدة هذا العام سيركز بشكل كبير على الأفريكانيين، وهم في الغالب من نسل المستوطنين الهولنديين ويشكلون غالبية السكان البيض في جنوب إفريقيا.

معدن طبيعي يثبت فعاليته في تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم

طريقة عمل فطيرة البطاطس بالدجاج والجبن.. سهلة وسريعة

مرحاض أمريكا الذهبي معروض للبيع في مزاد .. وسعره بوزنه

نقوش أثرية تؤكد تعاطي المصريين القدماء للأفيون

