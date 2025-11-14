كرسي فارغ يتسلم رئاسة مجموعة العشرين من جنوب أفريقيا

صرّح رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يوم الجمعة بأن جنوب أفريقيا ستسلم رمزيًا رئاسة مجموعة العشرين إلى "كرسي فارغ" في غياب القيادة الأمريكية خلال القمة الأسبوع المقبل، مشددًا على ضرورة إصلاح العلاقات التجارية مع واشنطن.

ترامب يقاطع قمة العشرين

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي بأنه لن يحضر أي مسؤول حكومي قمة مجموعة العشرين يومي ٢٢ و٢٣ نوفمبر في جنوب أفريقيا بسبب ما وصفه بـ"انتهاكات حقوق الإنسان"، مستشهدًا بادعاءات دحضت على نطاق واسع حول "ذبح" البيض في جنوب أفريقيا وطردهم من أراضيهم.

وأضاف ترامب أن قبول اللاجئين في الولايات المتحدة هذا العام سيركز بشكل كبير على الأفريكانيين، وهم في الغالب من نسل المستوطنين الهولنديين ويشكلون غالبية السكان البيض في جنوب أفريقيا.

رئاسة قمة العشرين لكرسي فارغ

قال رامافوزا، ردًا على أسئلة الصحفيين في مدينة سويتو: "قلتُ سابقًا إنني لا أريد الاستسلام لمقعد فارغ، لكن المقعد الفارغ سيكون موجودًا، (سأفعل) على الأرجح رمزيًا الاستسلام لذلك المقعد الفارغ ثم أتحدث إلى الرئيس ترامب...".

يزداد غضب المسؤولين في جنوب إفريقيا من مزاعم ترامب بأن الأفريكانيين ضحايا تطهير عرقي وينكرون أن أي شخص يواجه تمييزًا على أساس عرقه في الدولة ذات الأغلبية السوداء.

