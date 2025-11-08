ترامب: واشنطن تقاطع قمة الـ 20 بجنوب إفريقيا احتجاجاً على سوء معاملة المزارعين البيض

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يحضر أي مسؤول في الحكومة الأمريكية قمة مجموعة العشرين المقبلة المقررة في جنوب إفريقيا، مبرراً القرار بما وصفه بـ"سوء معاملة المزارعين البيض" هناك.

وقال ترامب - في منشور على منصة "تروث سوشيال" - "إن انعقاد القمة في جنوب إفريقيا يمثل عاراً تاماً"، مؤكداً أنه "لن يحضر أي مسؤول حكومي أمريكي ما دامت انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة.. مضيفا: "أتطلع إلى استضافة قمة العشرين لعام 2026 في ميامي، فلوريدا!".

وكان ترامب قد أعلن، في وقت سابق من الأسبوع، أنه لن يشارك شخصياً في القمة المقرر عقدها في جوهانسبرج يومي 22 و23 نوفمبر، بينما كان من المقرر أن يمثل نائب الرئيس جي. دي. فانس الولايات المتحدة بدلاً منه قبل صدور قرار المقاطعة.

واتهم ترامب الحكومة الجنوب إفريقية باضطهاد المزارعين البيض من أصول هولندية (الأفريكانر)، قائلاً إنهم "يُقتلون وتُصادر أراضيهم ومزارعهم بطريقة غير قانونية"، وهو ادعاء تنفيه بريتوريا بشدة وتصفه بـ"المضلل".

وتضم مجموعة العشرين أكبر 19 اقتصاداً في العالم، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، وتهدف إلى تعزيز التعاون في القضايا الاقتصادية والتنموية العالمية.

يُذكر أن ترامب كان قد أعلن في سبتمبر الماضي عزمه استضافة قمة العشرين لعام 2026 في منتجعه "دورال" بمدينة ميامي، وهو نفس الموقع الذي حاول تنظيم القمة فيه خلال ولايته الأولى دون نجاح.