ترامب : لن يحضر أي مسؤول حكومي أمريكي قمة العشرين بجنوب أفريقيا



أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يحضر أي مسؤول حكومي أمريكي قمة العشرين والمقرر إنعقادها في دولة جنوب أفريقيا .

وقال ترامب في تصريحات له : لن يحضر أي مسؤول أمريكي قمة مجموعة العشرين بجنوب إفريقيا طالما استمرت الانتهاكات بحق السكان من أصول أوروبية.

وفي وقت لاحق أعلن ترامب أنه لن يحضر قمة مجموعة "العشرين" في جوهانسبرغ يومَي 22 و23 نوفمبر الجاري، مطالباً بإخراج جنوب أفريقيا من المجموعة، واصفاً سياسات الأخيرة بأنها سيئة.

كما وجه أيضا اتهاما لجوهانسبرج بمصادرة الأراضي ومعاملة البيض بشكل سيئ."

من جهتها، رفضت حكومة جنوب أفريقيا هذه الادعاءات معتبرة أنها قائمة على فرضية غير دقيقة.

فيما يرى مراقبون أن التصعيد الأمريكي مرتبط بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.