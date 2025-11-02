نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا يشيد بالمتحف المصري الكبير: درس في الاعتزاز بالهوية الحضارية

أشاد نائبُ وزير خارجية جنوب إفريقيا ألفين بوتس بالمتحف المصري الكبير، مؤكداً أن المصريين قدّموا نموذجًا رفيعًا في الاحتفاء بعظمة أسلافهم وتراثهم، ودعا الأفارقة إلى امتلاك سردياتهم التاريخية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المسئول الجنوب إفريقي خلال الحفل الذي نظمته سفارةُ مصر في بريتوريا، بالتعاون مع جامعة جنوب إفريقيا (يونيسا)، بمناسبة الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير في قاعة الاحتفالات الكبرى ZK Matthews بمقر الجامعة، وتضمن النقل المباشر لحفل الافتتاح، وأعقبه حفل استقبال نظمه السفير أحمد علي شريف سفير مصر لدى جنوب إفريقيا.

وشارك في الحدث ضيفُ الشرف ألفين بوتس نائبُ وزير الخارجية (متحدثًا رئيسيًا)، والدكتورة ناليدي باندور وزيرةُ الخارجية السابقة، وديفيد مهلوبو نائبُ وزير المياه، وعميدُ السلك الدبلوماسي، ولفيف من أعضاء البرلمان الجنوب إفريقي والمجلس التشريعي لإقليم خاوتينج، فضلًا عن حضورٍ واسع من السفراء المعتمدين في بريتوريا وأعضاء السلك الدبلوماسي والجالية المصرية في جنوب إفريقيا وبوتسوانا.

وأشار نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا إلى ما دوّنه الزعيم الراحل نيلسون مانديلا في مذكراته عن لقائه بالزعيم جمال عبد الناصر خلال زيارة مانديلا لمصر خلال سنوات النضال من أجل الفصل العنصري حيث شعر أنّ عبد الناصر تعامل مع قضيته كمناضلٍ من أجل الحرية على أنها قضيته هو في دلالةٍ على عمق الروابط التاريخية بين البلدين، كما هنّأ بوتس مصر على دورها في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

من جانبها، أكدت ممثلة جامعة جنوب إفريقيا الدكتورة ماتسيليسو مولابو تقدير الجامعة للشراكة مع السفارة المصرية، معتبرةً افتتاح المتحف المصري الكبير منصّةً عملية لتوسيع التعاون البحثي والتبادل الأكاديمي مع المؤسسات المصرية، وتطوير مبادراتٍ مشتركة في صون التراث والرقمنة والتدريب المتحفي وحركة الطلبة والباحثين عبر إفريقيا.

ومن ناحيته، أكد السفير أحمد علي شريف سفير مصر لدى جنوب إفريقيا، أن المناسبة ليست احتفاءً بحضارة المصريين القدماء فحسب، بل بحضارةٍ إنسانيةٍ وُلدت في إفريقيا وتُلهم حاضر القارة.

وأبرز التلاقي بين المنظومة الأخلاقية للمصريين القدماء، الممثلة في مفهوم "ماعت"، والذي يعني الحق والعدل والاتزان؛ مع مفهوم "أوبونتو" في الجنوب الإفريقي - الممثل لقيمة الدعم الإنساني المتبادل، داعيًا الأفارقة إلى استكشاف قارتهم والاعتزاز بها، وزيارة مصر بما تزخر به من مقاصد ثقافية وسياحية على مدار العام، مع توافر رحلاتٍ مباشرة بين جوهانسبرج والقاهرة.

ونوّه السفيرُ المصري بتزامُن افتتاح المتحف المصري الكبير مع انتخاب المجلس التنفيذي لليونسكو الدكتور خالد العنّاني مديرًا عامًا للمنظمة، بما يحملُه ذلك من دلالةٍ على تقدّم الحضور الإفريقي والعربي في القيادة الثقافية عالميًا، وبما يفتحُ مجالاتٍ أرحب لإدراج الأولويات الإفريقية والعربية في مقدمة أجندة العمل الدولي بمجالات التربية والعلوم والثقافة.