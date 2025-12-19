منتخب مصر يخضع لجلسة تصوير قبل أمم إفريقيا 2025

أجرى المنتخب الوطني جلسة التصوير الرسمية من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا بأيام.



يستعد المنتخب المصري بقيادة نجم ليفربول محمد صلاح، لمواجهة زيمبابوي في منافسات البطولة التي ستستمر حتى المباراة النهائية يوم 18 يناير.

مجموعة مصر في أمم أفريقيا

أسفرت قرعة أمم أفريقيا 2025 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية، حيث يواجه ثلاثة منتخبات أخرى هي زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا.

من المقرر أن تُلعب المباريات في ملعب أدرار الذي يقع في مدينة أغادير المغربية، وهو الملعب الذي سيستضيف جميع مباريات المجموعة الثانية.

وتضم بطولة كأس أمم إفريقيا إلى جانب منتخب مصر، كل من تونس، جزر القمر، المغرب، الجابون، بوتسوانا، نيجيريا، بينين، غينيا الاستوائية، الجزائر، أنجولا، السودان، كوت ديفوار، زامبيا، الكونغو الديمقراطية، تنزانيا، مالي، موزمبيق، الكاميرون، زيمبابوي، أوغندا، جنوب إفريقيا، بوركينا فاسو والسنغال.