ترامب: لدينا فرصة لإنهاء الحرب في أوكرانيا على المدى القريب

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الأمريكي ترامب، قال لدينا فرصة لإنهاء الحرب في أوكرانيا على المدى القريب.

أعلن الاتحاد الأوروبي عن توصله إلى اتفاق لتقديم دعم لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو، وذلك في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الخميس أن هناك قرار أوروبي باستمرار تجميد أصول روسيا حتى نهاية الحرب، وحصول أوكرانيا على 140 مليار يورو ونسعى لتغطية نفقاتها لمدة عامين.

ضمانات أمنية لأوكرانيا





وأضافت الخارجية الفرنسية في تصريحات لفضائية "العربية" أن أوكرانيا ستحصل على ضمانات أمنية بمشاركة أمريكية، وهناك تقدم بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وأشارت إلى أن الخلافات حول تمويل أوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي طبيعية، لافتة إلى أن كييف تريد السلام ووقف النار على عكس روسيا.

وأكدت الخارجية الفرنسية أنها تريد ضمان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها وردع روسيا.