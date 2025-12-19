مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء في السراي الحكومي ببيروت

شهدت زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم استقبال رسمية في السراي الحكومي ببيروت.

واستقبل رئيس الوزراء اللبناني، قبل قليل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مقر الحكومة بلبنان.

ويعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره اللبناني الدكتور نواف سلام لقاء ثنائي لبحث عدد من الملفات علي الساحة الإقليمية.

كما سيترأس رئيسي وزراء مصر ولبنان، جلسة مباحثات موسعة بمقر السراي الحكومي، لبحث ملفات تعزيز التعاون المُشترك والقضايا الإقليمية بحضور وفدي البلدين.

وكان قد وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد رفيع المستوى المرافق له، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، بالعاصمة اللبنانية بيروت، لبدء زيارة تستهدف بحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية.

وكان في استقبال رئيس الوزراء بأرض المطار، دولة الرئيس الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، دجو وديع عيسى الخوري، وزير الصناعة اللبناني، رئيس بعثة الشرف، والسفير علاء موسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

كما شهد الزيارة نشاطاً مُكثفاً لرئيس الوزراء غداً الجمعة، حيث من المُقرر أن يستقبل الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية؛ الدكتور مصطفى مدبولي، بقصر بعبدا.

كما يجمع الدكتور مصطفى مدبولي؛ لقاء مع دولة الرئيس نبيه بري، رئيس مجلس النواب، بمقر البرلمان اللبناني، كما يلقي رئيس الوزراء كلمة خلال لقاء عمل مع الهيئات الاقتصادية بمقر غرفة التجارة والصناعة ببيروت.