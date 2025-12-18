قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القبض على رجل وسيدة يوزعان رشاوى فى محيط لجنة انتخابية بالسويس
موعد مباراة الأردن والمغرب.. اعرف القنوات الناقلة لنهائي كأس العرب
رئيس الوزراء يُغادر إلى لبنان لبحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية
رسميًا.. إقامة مباراة منتخب مصر أمام إسبانيا في مارس
لتثبيت الحمل ومنع النزيف.. الدواء تسحب تشغيلة لأشهر الادوية من الصدليات
وصول جثمان نيفين مندور لأداء صلاة الجنازة بمسجد عمرو بن العاص
أخبار التكنولوجيا | مميزات أغلى هواتف أبل iPhone fold .. أحدث باوربنك في 2025.. مواصفات iQOO Z11 Turbo Pro
موعد إجازة رأس السنة 2026 في مصر.. وقائمة العطلات الرسمية كاملة
نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور
الأوقاف تحتفي باليوم العالمي للغة العربية .. وتؤكد: هوية الأمة وصمام أمانها الفكري
ضبط 8 من سماسرة الانتخابات في حملات أمنية مكبرة بشوارع الغربية
رئيس الوزراء: الدفع بـ28 طائرة جديدة لأسطول الطيران المدني في يناير 2026
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

مدبولي: معهد التخطيط القومي شريك استراتيجي في رسم مستقبل التنمية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
منار عبد العظيم

أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء أن المعهد يلعب دورًا مهمًا في دعم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في وضع السياسات المستقبلية من خلال الدراسات الاستشرافية وتحليل التطورات العالمية والتكنولوجية الحديثة، بما يعزز القدرة على اتخاذ قرارات تنموية دقيقة ومستدامة.

المحاور المستقبلية للمعهد

يركز المعهد على دراسة تأثير الاقتصاد الرقمي والاقتصاد التشاركي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على التنمية في مصر، بالإضافة إلى تقييم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتقنيات الحديثة وتعزيز القدرة على إدارة الأزمات وتطوير منظومات الحوكمة وقياس الأداء.

كما يولي المعهد اهتمامًا بالقضايا الاستراتيجية مثل الإصلاحات الهيكلية والتنمية العمرانية والاقتصاد الأخضر، وربطها بالسياسات الوطنية للتنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية والبيئية.


يستهدف المعهد من خلال هذه الدراسات استشراف اتجاهات التنمية حتى عام 2030 وما بعدها، ودعم صانعي القرار في بناء السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على توطين التنمية على مستوى المحافظات وتشبيك الجهود مع المبادرات الوطنية، بما يضمن تحقيق توازن فعال بين التنمية والبيئة والمجتمع، ويسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

د رئيس الوزراء وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مدبولي

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

وزير التربية والتعليم

مدة اجازة نصف العام 2026 في المدارس لطلاب "النقل والإعدادية" |قرارات نهائية

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

سعر الذهب

الجرام تخطى الـ6000 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ومفاجأة بعيار 21

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

وزارة الصحة

لكل من يبلغ 6 أشهر فأكثر.. توصية عاجلة من وزارة الصحة لتلك الفئات

تحقيق التنمية المستدامة

بتكلفة 400 مليون جنيه.. وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا يتفقدان مشروع مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية والمدفن الصحي للمخلفات الصلبة بقوص

انتخابات مجلس النواب 2025

استمرار توافد المواطنين على لجان انتخابات النواب 2025 بالشرقية

وزيرة البيئة

البيئة : المدفن الصحي للمخلفات الصلبة بقوص تفعيل لاستراتيجية الدولة المصرية

بالصور

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار .. وصفة اقتصادية سهلة

طريقة عمل رول الجلاش بالخضار

أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر.. عيار 21 بكام؟

اسعار الذهب اليوم

وصفة طبيعية لعلاج الإمساك في نصف ساعة.. بمكونات آمنة وسهلة

طريقة عمل وصفة علاج الإمساك الطبيعية

اعتزل الفن ولم يحضر عزاء شقيقته.. ماذا يحدث لـ عادل إمام ؟

عادل إمام

نفين مندور

نهاية مأساوية داخل منزلها.. أسرار عن حياة نيفين مندور

إصابة محيي إسماعيل بجلطة

مغمى عليه في أوضته.. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

