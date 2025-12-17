مدبولي: القنطرة غرب رافد قوي للصادرات وتوطين الصناعة يعزز تنفيذ «حياة كريمة»

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صادرات مشروعات منطقة القنطرة غرب من المتوقع أن تتجاوز حاجز 4 مليارات دولار، وهو ما يعكس النجاح الكبير الذي حققته المشروعات التنموية والصناعية بالمنطقة، ودورها الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الصادرات المصرية.

تلبية احتياجات حياة كريمة

وأوضح رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بتوطين صناعة الطلمبات الغاطسة المستخدمة في مشروعات الصرف الصحي داخل مصر، بما يسهم في تلبية احتياجات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» من خلال الاعتماد على الإنتاج المحلي للطلمبات الغاطسة، مؤكدًا أن المبادرة تُعد من أعظم المشروعات التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في القرن الحادي والعشرين، لما لها من تأثير مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

تقديم خدمات طبية متميزة

كما أعلن رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس السيسي وجّه بتبني عدد من المستشفيات لتقديم خدمات طبية متميزة، بالاستعانة بالخبرات العالمية جنبًا إلى جنب مع الكفاءات الطبية المصرية، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، شدد مدبولي على أن الدولة تتعامل بكل حزم مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا استمرار الجهود القانونية والتنموية لمواجهة هذه الظاهرة والحفاظ على أمن واستقرار المواطنين.