قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمجد الشوا: المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية وكشف هشاشة أوضاع النازحين في غزة
جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام لسكان شمال غزة.. تفاصيل
وزير الخارجية يشدد على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب
إيزيس محمود: نسير على الطريق الصحيح نحو برلمان يُعبّر عن إرادة الشعب
سفارة مصر باليونان: إعادة جثامين المتوفين في غرق مركب الهجرة سيتم بأسرع وقت
ننشر نص كلمة المجلس القومي للإعاقة باحتفالية الأزهر الشريف السنوية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية
في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين
مجلس الوزراء: منتجات مصنع الطلمبات الغاطسة تدخل في مشروعات حياة كريمة
وزير الخارجية لـ نظيره السلوفاكي: نطالب بالإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية بغزة
مسئول في البيت الأبيض: ترامب لم يتخذ حاليا أي قرار جديد بشأن تشديد العقوبات على روسيا
الرئيس السيسي يبحث مع نظيره الكونغولي هاتفيًا دعم مسار تسوية النزاع في شرق الكونغو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: القنطرة غرب رافد قوي للصادرات وتوطين الصناعة يعزز تنفيذ «حياة كريمة»

مدبولي
مدبولي
محمد البدوي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صادرات مشروعات منطقة القنطرة غرب من المتوقع أن تتجاوز حاجز 4 مليارات دولار، وهو ما يعكس النجاح الكبير الذي حققته المشروعات التنموية والصناعية بالمنطقة، ودورها الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الصادرات المصرية.

 تلبية احتياجات حياة كريمة

وأوضح رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بتوطين صناعة الطلمبات الغاطسة المستخدمة في مشروعات الصرف الصحي داخل مصر، بما يسهم في تلبية احتياجات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» من خلال الاعتماد على الإنتاج المحلي للطلمبات الغاطسة، مؤكدًا أن المبادرة تُعد من أعظم المشروعات التنموية التي تشهدها الدولة المصرية في القرن الحادي والعشرين، لما لها من تأثير مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

تقديم خدمات طبية متميزة

كما أعلن رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس السيسي وجّه بتبني عدد من المستشفيات لتقديم خدمات طبية متميزة، بالاستعانة بالخبرات العالمية جنبًا إلى جنب مع الكفاءات الطبية المصرية، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، شدد مدبولي على أن الدولة تتعامل بكل حزم مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا استمرار الجهود القانونية والتنموية لمواجهة هذه الظاهرة والحفاظ على أمن واستقرار المواطنين.

مدبولي مصطفى مدبولي القنطرة غرب منطقة القنطرة غرب المشروعات التنموية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

الفنان مصطفى ابو سريع

بعد زواج دام 8 سنوات .. مصطفى أبو سريع يعلن انفصاله عن زوجته

ترشيحاتنا

صحة الشرقية

انتشار الفرق الطبية لتقديم الإسعافات الأولية للناخبين بالشرقية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يفتتح مبنى علاج الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى أبو النمرس المركزي

إزالة تعديات

إزالة فورية لحالة بناء مخالف بكفر الشيخ.. وهذه أبرز توجيهات المحافظ

بالصور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد