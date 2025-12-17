أخبار التوك شو.. مدبولي: مبيعات 2025 أفضل من الأعوام الماضية ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

لا ركود في القطاع العقاري.. مدبولي: مبيعات 2025 أفضل من الأعوام الماضية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تقارير صادرة عن الولايات المتحدة وأوروبا بوجود تضخم وازمات في القدرة المالية للأسر هناك.

وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" نحن نعيش في ظرف اقتصادي عالمي ".

وتابع مدبولي :" في أواخر 2023 كان هناك سوق سوداء في سعر الصرف وبالتالي أي مواطن كان معاه أي مبلغ كان يضعه في عقار أو أجهزة منزلية معمرة ".

وأكمل مدبولي :" المطورون العقاريون أكدوا ان المبيعات التي حدثت في عام 2025 أفضل من الأعوام الماضية "، مضيفا:" المواطن الآن اصبح مطمئن بأن الأسعار ثابتة ومستقرة وبالتالي لا يوجد شراء بكثرة وبالتالي يتم شراء الأجهزة المنزلية وفقا للاحتياجات فقط ".

مدبولي: طفرة اقتصادية شاملة وتسهيلات جديدة قريبا لجذب الاستثمارات





أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن ميناء العين السخنة شهد أعمال تطوير شاملة، لافتًا إلى أن الميناء يضم أرصفة بطول يقارب 23 ألف كيلومتر، وهو ما أسهم في رفع كفاءة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتحويلها إلى مركز جاذب للشركات العالمية والاستثمارات الأجنبية.

اجتماع الحكومة الأسبوعي

وأشار مدبولي خلال مؤتمرًا صحفيًا عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي إلى أن مصر حققت خلال العام الأخير أقل عجز في الميزان التجاري على مدار السنوات العشر الماضية، مرجعًا ذلك إلى الزيادة الملحوظة في حجم الصادرات المصرية، بما يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني.

مدبولي: نتوقع تجاوز صادرات مشروعات منطقة القنطرة غرب 4 مليارات دولار

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزاء إن شركة جديدة ستنشئ مشروع الألواح الشمسية الاقتصادية في قناة السويس، مشيراً إلى نجاح المشروع في جذب مليارات الدولارات وتوفير نحو 120 ألف فرصة عمل، مؤكداً أن المشروع يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الطاقة النظيفة ودعم التنمية المستدامة.

تطوير الصناعات الحيوية والغزل والنسيج

وأشار مدبولي إلى جهود الدولة في إنتاج اللقاحات والأدوية البيولوجية، لافتاً إلى أن مصر كانت دائماً مُصدّرة لها، كما أكد على أهمية مشروعات الغزل والنسيج التي من المتوقع الانتهاء منها خلال أقل من عام، والتي ستوفر آلاف فرص العمل

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

تصدرت الفنانة الراحلة نيفين مندور- المعروفة بـ “فيحاء” في فيلم “اللي بالي بالك”- مؤشرات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد تعرضها لحادث حريق تسبب في وفاتها.

وكانت للراحلة تصريحات كثيرة مؤثرة منها، البكاء على الهواء في أثناء الحديث عن حبسها بسبب المخدرات، وقالت " اللي بيني وبين ربنا هو اللي يفرق، ومكنتش مهتمة أبرأ نفسي قدام ناس مريضة، وأكثر من 90% من الناس كان مصدقة اللي بقوله".

طارت من فوق المقطورة

ولفتت إلى أن والدتها توفيت في 16 يناير من عام 2013، وأن القضية الخاصة بها كانت في 13 مارس 2013، وأنها تعرضت لحادث سيارة في 28 مارس من عام 2013 ،وأن هذه الحادثة كانت كبيرة، وأنها طارت من فوق مقطورة كبيرة من جانب إلى آخر، وتوقف السيارة بسبب وجود جبل رملي أعاق حركتها.



هل عيار 21 هيوصل 6000 جنيه.. أمر عاجل للمقبلين على الزواج بشأن الذهب

يعتبر الذهب من أبرز وأقدم المعادن الثمينة التي اكتشفتها البشرية وظل على مر العصور رمزًا للقيمة في فترات الأزمات الاقتصادية، ومع التحولات التي تشهدها الأسواق والتقلبات في أسعار العملات، يظل الذهب خيارًا ثابتًا يجتذب اهتمام المستثمرين ويعزز احتياطيات الدول، بفضل ندرته واستقراره النسبي مقارنة بالأصول الأخرى، البعض يسأل هل عيار 24 هيوصل لـ 10000 جنيه، أو عيار 21 هيوصل لـ 6000 جنيه.



وأجاب نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، على سؤال هل أسعار الذهب خلال عام 2026، ستصل لـ 10 آلاف جنيه للجرام، في ظل التوترات السياسية الأخيرة، وما يحدث في أوروبا.

قال سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، إن هناك توقعات بارتفاع أسعار الذهب، وأن الارتفاعات تكون بشكل تدريجي، وأن في بعض الأوقات يكون هناك هبوط وتصحيح مسار، لكن بشكل عام الأسعار في الصاعد.

أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس| فيديو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر اليوم بحالة من عدم الاستقرار الجوي نتيجة منخفض في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة

أوضحت غانم، خلال مداخلة للقناة الأولى، أن:

العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 20 درجة مئوية.

الصغرى تصل إلى 12 درجة، مع أجواء باردة إلى شديدة البرودة ليلًا.

المدن الجديدة تسجل 10 درجات، وشمال الصعيد بين 7 و8 درجات.

سقوط الأمطار

سيناء والسواحل الشمالية الشرقية: أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا.

الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس: أمطار خفيفة إلى متوسطة.

القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومناطق البحر الأحمر: فرص لأمطار خفيفة.

نشاط الرياح والملاحة البحرية

أشارت غانم إلى نشاط الرياح بسرعات تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، ويتسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس.

أقل درجات الحرارة اليوم

سانت كاترين: العظمى 11 درجة والصغرى درجة واحدة فقط.

الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الإنفلونزا في المدارس







شهدت البلاد خلال الأيام الأخيرة، تسجيل عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس H1N1، مما أثار تساؤلات بين المواطنين حول الأوضاع الصحية في مصر، ويزداد القلق العام بشأن احتمال ظهور فيروس جديد، إلى جانب التساؤلات عن الوضع الحالي للإصابات المرتبطة بأعراض نزلات البرد.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن ما يتم تداوله باعتباره «دليل الصحة لمواجهة الإنفلونزا في المدارس» هو في حقيقته دليل إرشادي شامل للشروط الصحية الواجب توافرها داخل المنشآت التعليمية، ويتم تحديثه سنويًا مع بداية العام الدراسي.

أحمد بنداري: هدفنا حماية الاقتراع وصون إرادة الناخبين الحقيقية

وجه المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، رسالة هامة للمواطنين قائلا: “لا يجب التفريط في أحد أبرز حقوقكم، وهو التصويت في الانتخابات”.

وأوضح بنداري أن الاختيار المبني على الإرادة الحرة هو الذي يؤدي إلى القرار الصحيح.

وقال إن الهيئة تكرس جهودها لتحقيق هدف واحد فقط، وهو حماية عملية الاقتراع وصون إرادة الناخبين الحقيقية.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.49 جنيه للبيع و47.35 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 55.86 جنيه للبيع، و55.69 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الأسترليني

سجل سعر الجنيه الأسترليني 63.79 جنيه للبيع، 63.59 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي 12.66 جنيه للبيع، و12.62 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه للبيع، و12.89 جنيه للشراء.