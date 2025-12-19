أكسيوس: تحالف من مستثمرين أمريكيين يستحوذ على تيك توك في أمريكا

ذكر موقع أكسيوس الأمريكي، أن منصة "تيك توك" وقعت صفقة لبيع كيانها في الولايات المتحدة إلى مشروع مشترك يسيطر عليه مستثمرون أمريكيون.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصوله على "موافقة مبدئية" بشأن اتفاق "تيك توك" من نظيره الصيني شي جين بينج، الذي من المتوقع أن يلتقيه في كوريا الجنوبية خلال جولته الآسيوية.

كما أعلن مساعد الرئيس الأمريكي الخاص ويليام مارتن، أن بيانات مستخدمي تيك توك الأمريكيين سيتم تخزينها ومعالجتها بالكامل في الولايات المتحدة، وفقًا لصفقة مستقبلية تهدف إلى استمرار تشغيل التطبيق.

وأشار "مارتن" إلى أن الاتفاق ينص على إنشاء اتحاد جديد يضم أغلبية من المستثمرين الأمريكيين، إضافة إلى نقل السيطرة على الخوارزمية إلى شركة أوراكل، التي ستضمن تشغيل التطبيق في الولايات المتحدة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام.