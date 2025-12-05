تيك توك يكشف عن خلاصات قريبة.. تجربة جديدة لعرض المحتوى المحلي

أطلق تطبيق تيك توك TikTok، ميزة جديدة تحمل اسم "خلاصات قريبة" Nearby Feed تتيح للمستخدمين استكشاف ما يحدث حولهم في محيطهم الجغرافي.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch”، تقول تيك توك إن الخلاصة الجديدة مصممة لمساعدة المستخدمين على اكتشاف مطاعم قريبة، أو العثور على أماكن جديدة لاستكشافها أثناء السفر.

تبدأ الميزة بالوصول تدريجيا إلى المستخدمين في المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.

وكان تيك توك قد بدأ اختبار ميزة "الخلاصات القريبة" لأول مرة عام 2022 عندما طرحها لمجموعة محدودة من المستخدمين في جنوب شرق آسيا.

ووفقا لـ تيك توك، فإن المنشورات التي تظهر في الخلاصة الجديدة تعتمد على الموقع الجغرافي، وموضوع المحتوى، وتوقيت نشره.

وتوضح الشركة أن المستخدمين يمكن أن يشاهدوا محتوى محليا يتعلق بالسفر والفعاليات والطعام والشراب والخدمات بحسب اهتماماتهم وتفاعلهم. وبالنسبة لصناع المحتوى، فقد تظهر منشوراتهم العامة للمستخدمين الموجودين في المدينة أو المنطقة نفسها، أو إذا قاموا بتمييز المنشور بموقع أو خدمة معينة.

وتؤكد المنصة أن مشاركة الموقع اختيارية ولا تتوفر إلا للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر، وعند تفعيل هذا الإعداد، قد يستخدم تيك توك موقع الجهاز المعتمد على الـGPS أثناء استخدام التطبيق لتقديم توصيات محلية أكثر دقة، وسيظهر مؤشر مرئي لمستخدمي iOS عند الوصول إلى الموقع.

وتشير الشركة إلى أنها تواصل جمع واستخدام بيانات الموقع بما يتماشى مع القوانين المحلية.

من جهة أخرى، لن يظهر محتوى تيك توك في "الخلاصات القريبة" إذا كان المستخدم أقل من 18 عاما، أو لديه حساب خاص، أو حدد خصوصية منشوراته على “الأصدقاء” أو “أنا فقط”.

ويمكن للمستخدمين تغيير موقعهم إذا أرادوا مشاهدة محتوى “قريب” من منطقة أخرى، عن طريق اختيار اسم الموقع واتباع خطوات تحديثه، وتقول الشركة إن هذا الخيار مفيد عند السفر أو عند التخطيط لرحلة جديدة.

وفي منشور الإعلان، أوضحت تيك توك أن الميزة الجديدة تدعم الاقتصادات المحلية عبر زيادة ظهور الأنشطة التجارية الصغيرة والمؤسسات الثقافية وصناع المحتوى المحليين، وتسهم في زيادة الاكتشاف والحركة الفعلية والتفاعل على أرض الواقع.

وتشير البيانات إلى أن 46% من مستخدمي تيك توك في المملكة المتحدة زاروا متجرا أو مطعما أو وجهة سياحية بعد رؤيتها على المنصة.

ورغم أن تيك توك معروف أصلا بخوارزمية توصيات قوية تقدم محتوى شديد التخصيص، فإن إضافة "الخلاصات القريبة" تمنحه قدرة أكبر على عرض محتوى أكثر ارتباطا بمكان وجود المستخدم.

ويمكن الوصول إلى "الخلاصات القريبة" مباشرة من الشاشة الرئيسية للتطبيق، حيث ستظهر تحت اسم يعكس الموقع الجغرافي القريب من المستخدم بدلا من عبارة “Nearby”.

ولا يزال من غير المعروف ما إذا كانت تيك توك تخطط لتوسيع إطلاق الميزة إلى مناطق أخرى حول العالم أو متى قد يحدث ذلك.