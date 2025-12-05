قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة
رابطة الأندية تعلن عقوبات بالجملة بعد لقاء كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز
دون خسائر بشرية.. انهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق بمدينة أسيوط
حكم أداء النوافل جالسا.. الإفتاء: لا يشترط فيها القيام ولكن أجرها مختلف
أول ظهور لـ تامر حسني بعد خضوعة لعملية جراحية.. يؤدي صلاة الجمعة
خلافات سابقة.. شاب ينهي حياة زميله بطعنات غادرة في المحلة.. والأمن يضبطه
رعب في الشرقية.. تماسيح تتجول داخل مصرف مائي والمحافظة تتحرك
الإدارية العليا تنظر طعون الجولة الأولى من المرحلة الثانية بانتخابات النواب الأحد
هل الحلف برحمة النبي حرام؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي
إحالة المتهمين بالتعدي على فتاة حدائق القبة المهتزة نفسيا للجنايات- خاص
برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة
تقرير دولي: سباق التسلح العالمي يلتهم معادن المستقبل ويعرقل جهود المناخ
تكنولوجيا وسيارات

تيك توك يكشف عن خلاصات قريبة.. تجربة جديدة لعرض المحتوى المحلي

تيك توك
تيك توك
شيماء عبد المنعم

أطلق تطبيق تيك توك TikTok، ميزة جديدة تحمل اسم "خلاصات قريبة" Nearby Feed تتيح للمستخدمين استكشاف ما يحدث حولهم في محيطهم الجغرافي. 

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch”، تقول تيك توك إن الخلاصة الجديدة مصممة لمساعدة المستخدمين على اكتشاف مطاعم قريبة، أو العثور على أماكن جديدة لاستكشافها أثناء السفر. 

ميزة غامضة تهز تجربة المستخدم تيك توك يكشف ما يجري بالقرب منك
 

تبدأ الميزة بالوصول تدريجيا إلى المستخدمين في المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا.

وكان تيك توك قد بدأ اختبار ميزة "الخلاصات القريبة" لأول مرة عام 2022 عندما طرحها لمجموعة محدودة من المستخدمين في جنوب شرق آسيا.

ووفقا لـ تيك توك، فإن المنشورات التي تظهر في الخلاصة الجديدة تعتمد على الموقع الجغرافي، وموضوع المحتوى، وتوقيت نشره. 

ميزة غامضة تهز تجربة المستخدم تيك توك يكشف ما يجري بالقرب منك

وتوضح الشركة أن المستخدمين يمكن أن يشاهدوا محتوى محليا يتعلق بالسفر والفعاليات والطعام والشراب والخدمات بحسب اهتماماتهم وتفاعلهم. وبالنسبة لصناع المحتوى، فقد تظهر منشوراتهم العامة للمستخدمين الموجودين في المدينة أو المنطقة نفسها، أو إذا قاموا بتمييز المنشور بموقع أو خدمة معينة.

وتؤكد المنصة أن مشاركة الموقع اختيارية ولا تتوفر إلا للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر، وعند تفعيل هذا الإعداد، قد يستخدم تيك توك موقع الجهاز المعتمد على الـGPS أثناء استخدام التطبيق لتقديم توصيات محلية أكثر دقة، وسيظهر مؤشر مرئي لمستخدمي iOS عند الوصول إلى الموقع.

وتشير الشركة إلى أنها تواصل جمع واستخدام بيانات الموقع بما يتماشى مع القوانين المحلية.

من جهة أخرى، لن يظهر محتوى تيك توك في "الخلاصات القريبة" إذا كان المستخدم أقل من 18 عاما، أو لديه حساب خاص، أو حدد خصوصية منشوراته على “الأصدقاء” أو “أنا فقط”.

ويمكن للمستخدمين تغيير موقعهم إذا أرادوا مشاهدة محتوى “قريب” من منطقة أخرى، عن طريق اختيار اسم الموقع واتباع خطوات تحديثه، وتقول الشركة إن هذا الخيار مفيد عند السفر أو عند التخطيط لرحلة جديدة.

وفي منشور الإعلان، أوضحت تيك توك أن الميزة الجديدة تدعم الاقتصادات المحلية عبر زيادة ظهور الأنشطة التجارية الصغيرة والمؤسسات الثقافية وصناع المحتوى المحليين، وتسهم في زيادة الاكتشاف والحركة الفعلية والتفاعل على أرض الواقع. 

وتشير البيانات إلى أن 46% من مستخدمي تيك توك في المملكة المتحدة زاروا متجرا أو مطعما أو وجهة سياحية بعد رؤيتها على المنصة.

ورغم أن تيك توك معروف أصلا بخوارزمية توصيات قوية تقدم محتوى شديد التخصيص، فإن إضافة "الخلاصات القريبة" تمنحه قدرة أكبر على عرض محتوى أكثر ارتباطا بمكان وجود المستخدم.

ويمكن الوصول إلى "الخلاصات القريبة" مباشرة من الشاشة الرئيسية للتطبيق، حيث ستظهر تحت اسم يعكس الموقع الجغرافي القريب من المستخدم بدلا من عبارة “Nearby”.

ولا يزال من غير المعروف ما إذا كانت تيك توك تخطط لتوسيع إطلاق الميزة إلى مناطق أخرى حول العالم أو متى قد يحدث ذلك.

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدل حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

الأرصاد الجوية

من بكره.. الأرصاد تعلن تغييرا في الأحوال الجوية

جورج كلوني وزوجته أمل

جورج كلوني يعترف: زوجتي شاركت في صياغة «دستور الإخوان» لعام 2012

الإنفلونزا

تحرك عاجل من الصحة.. إعلان تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية المتزامنة مع الطقس

انتخابات مجلس النواب

انتخابات النواب 2025 .. المستقلون يتقدمون على الحزبيين في سباق الدوائر الملغاة وجولة الإعادة بإطسا

برنامج دولة التلاوة

برلماني: برنامج "دولة التلاوة" يعزز قوة مصر الناعمة

مجلس الشيوخ

نائب : إدعاءات التنسيق لتهجير أهالى غزة أكاذيب إسرائيلية مضللة

جُمعتنا لمتنا.. مبادرة جديدة في ساحة جامع الفتح بالزقازيق

المبادرة
المبادرة
المبادرة

بعد أزمة تعرض رحمة حسن للصلع .. أفضل الزيوت الطبيعية لإعادة إنبات الشعر

أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر
أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر
أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر

بعد تعرضها لخطأ طبي في عيادة.. رحمة حسن تكشف تطورات حالتها الصحية

رحمة حسن
رحمة حسن
رحمة حسن

تمويه بلون الذهب يكشف عن تحديث مرسيدس- بنز S-Class القادم

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

بوسي والبشعة

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

جانب من اللقاءات الثنائية

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

