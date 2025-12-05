قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عون يؤكد رغبته في استمرار وجود القوات الدولية على أراضي لبنان
500 فرصة عمل جديدة بالمنطقة الصناعية في العلمين
سهير المرشدي: حنان مطاوع تستحق الاوسكار l خاص
بعد منع الأعيرة النارية.. أهالى قنا يحتفلون بفوز مرشحيهم بجريد النخيل
مصدر: عروض محتملة تهدد انتقال حامد حمدان للزمالك
صلاح مصدق يغادر القاهرة ويتجه لتقديم شكوى رسمية ضد الزمالك
صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك
الأزهر للفتوى يوضح منزلة وثواب من يخدم الضعفاء ويرعى المحتاجين
فصل الكهرباء عن قرى بمركز بيلا كفر الشيخ.. إليك المواعيد والأماكن
أبلكيشن الحرام.. اعترافات صادمة لشاب يمارس الفجور مع الرجال بالشيخ زايد
قطع المياه عن عدة قرى فى بني سويف .. اعرف المواعيد والأماكن
معاش تكافل وكرامة 2025.. رابط الاستعلام وشروط الصرف والمواعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

خرج عن السيطرة.. برق وأمطار متوقعة في 10 دول عربية| إيه الحكاية؟

الطقس
الطقس
أمينة الدسوقي

يواجه الوطن العربي حالة جوية غير مستقرة، تبدأ من منطقة المغرب العربي وتمتد إلى ليبيا، وصولا إلى الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وشمال الجزيرة العربية مع مطلع الأسبوع المقبل ومن المتوقع أن تترافق هذه الظروف بهطولات رعدية متفاوتة الشدة، نتيجة استجابة فعالة لمنخفض البحر الأحمر.

اضطرابات جوية نتيجة الانكسار النفاث

تشهد المنطقة اضطرابا في الدوامة القطبية نتيجة الاحترار الاستراتوسفيري، مما أدى إلى انكسار التيار النفاث واندفاع أحواض علوية باردة في طبقات الجو العليا، خصوصًا نحو منطقة المغرب العربي.

وقد أدى اندفاع هذه الأحواض العلوية الباردة إلى اندماجها مع تيارات هوائية مدارية قادمة من الجنوب، ما تسبب في نشوء اضطرابات جوية قوية تشمل دول المغرب العربي وليبيا، مترافقة بأمطار رعدية متفاوتة الشدة، تستمر على فترات حتى نهاية الأسبوع.

تحرك الأحواض العلوية الباردة نحو شرق المتوسط

تشير النمذجة الحاسوبية "وهي 
استخدام محاكاة حاسوبية للنظام المناخي للأرض للتنبؤ بالمناخ وتغييراته" إلى أن الأحواض العلوية الباردة ستتحرك نحو شرق المتوسط خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر 2025، بالتزامن مع استجابة منخفض البحر الأحمر وتدفق الرطوبة المدارية من الجنوب.

أمطار

ويتوقع أن يؤدي ذلك إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي في مصر، وبلاد الشام، وشبه الجزيرة العربية (السعودية، العراق) ، و الكويت، مع تشكل السحب الرعدية وهطول زخات مطرية متفاوتة الشدة في مناطق واسعة.

ارتفاع درجات الحرارة وأثره على المنطقة العربية

وعلي صعيد آخر كان عام 2024 الأكثر حرارة في تاريخ المنطقة العربية منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، حسب تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والذي أعد بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وجامعة الدول العربية.

وأشار التقرير إلى أن الاحترار المتسارع أدى إلى موجات حر وجفاف أكثر حدة و هطول أمطار وعواصف شديدة ومتطرفة، وزيادة الضغوط على النظم الاجتماعية والاقتصادية.

وقالت البروفيسورة سيليستي ساولو، الأمينة العامة للمنظمة:
"درجات الحرارة في المنطقة العربية ترتفع مرتين أعلى من المتوسط العالمي، مصحوبة بموجات حر تتجاوز قدرة المجتمعات على التحمل. لم تعد صحة الإنسان والنظم البيئية والاقتصادات تتحمل فترات تجاوز فيها الحرارة 50 درجة مئوية، في وقت تتكرر فيه موجات الجفاف ويحدث فيضانات مدمرة."

الحاجة إلى تعزيز القدرة على الصمود

يشير التقرير إلى أن التحديات المناخية تتقاطع مع تحديات اجتماعية واقتصادية مثل التوسع العمراني السريع، النزاعات، الفقر، والنمو السكاني، مما يجعل من الضروري الاستثمار في الحد من المخاطر المناخية، وتعزيز الأمن المائي، وبناء قدرات صمود المجتمعات.

ويهدف التقرير إلى توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات استراتيجية لمواجهة التغير المناخي في 15 دولة عربية تعاني من ندرة المياه.

حالة جوية غير مستقرة شرق المتوسط درجات الحرارة المنطقة العربية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التحديات المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

ترامب

بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المونوريل

أسعار التذاكر والمحطات.. بدء استقبال الركاب بمونوريل شرق النيل الشهر القادم

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

سعيد عبد الواحد

رغم وفاته.. مرشح يحصل على 3463 صوتا في انتخابات النواب

الأرصاد الجوية

من بكره.. الأرصاد تعلن تغييرا في الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

الصناعة

الصناعة تحدد 28 فرصة استثمارية واعدة بهدف تعميق التصنيع المحلي

وزير البترول

وزير البترول والثروة المعدنية يلتقي كوادر هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية

رانيا المشاط

رانيا المشاط تشهد فعاليات جوائز التميز العربي وتهنئ وزارة الصحة بفوزها بالجائزة ضمن فئة «أفضل مبادرة عربية لتطوير القطاع الحكومي»

بالصور

محافظ الشرقية: ملتزمون بدعم المزارعين لتعزيز الإنتاجية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

رام تستدعي 75 ألف شاحنة بسبب تعطل الشاشات ووسائد هوائية قد تنفجر

استدعاء رام
استدعاء رام
استدعاء رام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد