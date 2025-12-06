انطلاق أولى رحلات قطار الشباب بمشاركة 500 شاب وفتاة لزيارة معالم مصر التاريخية| صور

شهدت محطة مصر برمسيس انطلاق أولى رحلات قطار الشباب الذي تنظمة بحضور وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من قيادات الوزارة والهيئة القومية لسكك حديد مصر وبمشاركة أكثر من 500 شاب وفتاة يمثلون الفوج الأول من الرحلات التي تستهدف رفع الوعي التاريخي والوطني لدى الشباب وزيارة معالم مصر الأثرية والسياحية بمدينتي الأقصر وأسوان، وذلك بإجمالي 10 رحلات في المدة من 5 / 12 / 2025 حتى 6 / 2 / 2026.

أجواء احتفالية

ووسط أجواء احتفالية قام وزير الشباب والرياضة بمصافحة الشباب المشاركين بالرحلة الذين عبروا عن سعادتهم البالغة بالمشاركة في البرنامج الذي يتيح تجربة فريدة لزيارة المعالم مصر التاريخية، فيما قدمت الفرق الموسيقية الشبابية التابعة للوزارة عدد من المقطوعات الموسيقية التي اضفت المزيد من الحماسة والتفاعل من الشباب.



هذا ومن المقرر قيام القطار من محطة مصر أيام الجمعة أسبوعياً في تمام الساعة 5:00 مساءً على أن يصل محطة أسوان في الساعة 5:10 صباح اليوم التالى ، على أن يعود من أسوان يوم الخميس الساعة 8:00 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 8:00 صباح اليوم التالى.