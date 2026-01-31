مناورات بالذخيرة الحية.. هل يصبح مضيق هرمز نقطة اشتعال المواجهة الأمريكية الإيرانية ؟

عاد مضيق هرمز، المدخل الضيق للخليج العربي، ليصبح بؤرة توتر جديدة مع استعداد إيران لإجراء مناورات عسكرية قد تشهد إطلاق نار في ممر حيوي للملاحة البحرية العالمية، ما دعا القيادة المركزية الأمريكية من إصدار بيان حذرت في طهران من إنتاج أي سلوك يزيد من مخاطر الصدام.



إيران تحذر السفن المارة بمضيق هرمز

وقد حذرت إيران السفن من أنها ستجري تدريبات بالذخيرة الحية يومي الأحد والاثنين في المضيق، الذي يمر عبره خُمس تجارة النفط العالمية، وهو الممر الضيق بين الجمهورية الإسلامية وسلطنة عُمان.

وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية تحذيراً مماثلاً في وقت مبكر من صباح السبت، مُحذرةً طهران من أن أي "سلوك غير آمن وغير مهني بالقرب من القوات الأمريكية أو الشركاء الإقليميين أو السفن التجارية يزيد من مخاطر الاصطدام والتصعيد وزعزعة الاستقرار".



تحذير أمريكي لإيران

في وقت مبكر من صباح السبت، أصدرت القيادة المركزية الأمريكية تحذيراً شديد اللهجة لإيران والحرس الثوري بشأن المناورات.

وبينما أقرت القيادة الأمريكية بحق إيران في العمل باحترافية في المجال الجوي والمياه الدولية، حذرت من التدخل في عمل السفن الحربية الأمريكية أو تهديدها أو المرور بجانب السفن التجارية.

وقالت القيادة، التي تشرف على الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية والمتمركز في البحرين، إنها لن تتسامح مع أي تصرفات غير آمنة من جانب الحرس الثوري، والتي قد تشمل اقتراب طائراتها أو سفنها من السفن الحربية الأمريكية أو توجيه الأسلحة نحوها.

وأضافت القيادة أن الجيش الأمريكي يمتلك القوة الأكثر تدريباً وفتكاً في العالم.

مناورات إيرانية في مضيق هرمز

حذّر إشعارٌ وُجّه إلى البحارة عبر الراديو يوم الخميس من أن إيران تخطط لإجراء "تدريبات إطلاق نار بحرية" في مضيق هرمز يومي الأحد والاثنين.



وتشير الإحداثيات الواردة في الرسالة إلى احتمال إجراء التدريبات ضمن ما يُعرف بنظام فصل حركة الملاحة، وهو نظامٌ ذو مسارين بعرض 3.2 كيلومتر (ميلين)، حيث تتجه السفن القادمة إلى الخليج العربي شمالاً، بينما تتجه السفن الخارجة إلى خليج عُمان جنوباً.



ويقع المسار الشمالي ضمن نطاق إحداثيات التدريبات. ورغم أن إيران لم تُقدّم أي تفاصيل أخرى علنية حول هذه التدريبات، فمن المرجح أن يشارك فيها الحرس الثوري الإيراني.

ويُشغّل الحرس أسطولاً من سفن الهجوم السريع الصغيرة في المضيق، والتي تشهد عادةً مواجهات متوترة مع البحرية الأمريكية.



ترامب يهدد إيران بضربة عسكرية



هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن ضربة عسكرية على إيران عقب قمعها الدموي للاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.

وقد وضع خطين أحمرين: قتل المتظاهرين السلميين، وشنّ إيران موجة من الإعدامات الجماعية للمعتقلين. وفي الأيام الأخيرة، أضاف إلى تهديده مصير البرنامج النووي الإيراني.



الأسطول الأمريكي قرب إيران



وتتواجد حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" ومدمرات الصواريخ الموجهة التابعة لها حاليًا في بحر العرب، حيث يمكنها شن هجوم إذا دعا ترامب إلى ذلك.

وحذرت إيران من أنها قد تشن ضربة استباقية أو تستهدف المصالح الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإسرائيل.



وبينما شهدت حرب الأيام الاثني عشر إطلاق إيران صواريخ باليستية واستهداف إسرائيل لمخزونها، تحتفظ طهران بترسانة من الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى قادرة على ضرب دول الخليج العربي المجاورة.