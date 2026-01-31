وزير الخارجية يجري اتصالات مع إيران وواشنطن وقطر وتركيا وعُمان لاحتواء التصعيد

أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالات مكثفة بكلٍ من "عباس عراقجي" وزير خارجية إيران، و"ستيف ويتكوف" المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، و "محمد بن عبد الرحمن"، رئيس وزراء ووزير خارجية قطر، و "هاكان فيدان"، وزير خارجية تركيا، و "بدر بن حمد البوسعيدي"، وزير خارجية سلطنة عمان، حيث تناولت الاتصالات المستجدات بالمنطقة في ظل تصاعد حدة التوتر بالإقليم، و ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد وزير الخارجية ضرورة تكثيف الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وإيجاد حلول سلمية من خلال الدبلوماسية والحوار تسهم في الحد من التوتر والتهدئة، مشدداً على أنه لا توجد حلول عسكرية لمختلف التحديات التي تواجه المنطقة، وأنه من الضروري الحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى حالة من انعدام الأمن والاستقرار، ومواصلة التفاعل والتواصل البناء بين الأطراف المعنية بشكل يسهم في عودة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى تسوية سلمية وتوافقية على أسس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة لجميع الأطراف، وبما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وتم التوافق خلال سلسلة الاتصالات على مواصلة العمل الجاد لخفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية.