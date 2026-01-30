وزير الخارجية الإيراني: ننسق مع تركيا لمواجهة التحديات الإقليمية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده ترى ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور مع تركيا في المرحلة الراهنة، في ظل ما وصفه بـ«التطورات الإقليمية الخطيرة» المرتبطة بالسياسات والأهداف التي تطرحها الولايات المتحدة في المنطقة.

مرحلة حساسة

وفي أول تصريحاته لدى وصوله إلى إسطنبول، اليوم الجمعة، أوضح عراقجي أن إيران وتركيا بحاجة إلى «مشاورات أقرب وأكثر عمقًا»، نظرًا لحساسية المرحلة الراهنة، مؤكدًا أن الزيارة كانت مخططة منذ عدة أشهر، وتهدف إلى بحث العلاقات الثنائية إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية، وفق ما نقلته وكالة مهر الإيرانية.

ووجه وزير الخارجية الإيراني انتقادات لاذعة إلى الاتحاد الأوروبي، واصفًا إياه بأنه «قارة آخذة في التراجع» ولا يمتلك فهمًا دقيقًا لواقع المنطقة وتعقيداتها. كما اعتبر قرار الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة «إرهابية» بأنه «خطأ استراتيجي جسيم»، ستكون له انعكاسات سلبية على الاستقرار الإقليمي والعلاقات مع طهران.

وأشار عراقجي إلى أن مثل هذه القرارات، من وجهة نظر بلاده، لا تسهم في خفض التوتر، بل تزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني، وتدفع نحو مزيد من الاستقطاب في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى الحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية.

ومن المقرر، بحسب وكالة مهر، أن يلتقي عراقجي خلال زيارته نظيره التركي هاكان فيدان، إضافة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث ستتناول المباحثات ملفات عدة، في مقدمتها التطورات في الشرق الأوسط، والعلاقات الإيرانية–التركية، إلى جانب القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى تركيا في توقيت حساس، تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات بين طهران وواشنطن، إلى جانب أزمات متداخلة تشمل غزة وسوريا والبحر الأحمر، ما يعزز أهمية الدور التركي كطرف إقليمي يسعى إلى الوساطة والحفاظ على قنوات التواصل المفتوحة مع مختلف الأطراف.