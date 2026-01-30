قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسكان تُعد تقريرا بالفيدوجراف عن أنشطتها من 25/1/2026 حتى 28/1/2026
أودي تودع عصر الشاشات وتعيد الأزرار والمفاتيح التقليدية
درع واقي للاستثمار.. أسعار سبائك الفضة اليوم
أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-01-2026 في السعودية
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشرطة
صدام مصري تونسي في نهائي أمم أفريقيا لليد
سيطرة إنجليزية وبطاقات مفاجئة.. كل السيناريوهات قبل سحب قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا
تحصين 4517 كلبا ضد مرض السعار وتعقيم 445.. إنفوجراف
تأهل مبكر أم انتظار الجولة الأخيرة؟.. بيراميدز على أعتاب ربع النهائي وسيناريوهات الحسم مطروحة
يقترب من 60 ألفا.. سعر الجنيه الذهب يقفز اليوم الجمعة 30 يناير
من نجم مؤثر إلى لاعب موقوف.. سلسلة أزمات لا تنتهي في مسيرة إمام عاشور مع الأهلي
السيد البدوي يدلي بصوته في انتخابات رئاسة حزب الوفد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني: ننسق مع تركيا لمواجهة التحديات الإقليمية

عباس عراقجي
عباس عراقجي
القسم الخارجي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده ترى ضرورة تعزيز التنسيق والتشاور مع تركيا في المرحلة الراهنة، في ظل ما وصفه بـ«التطورات الإقليمية الخطيرة» المرتبطة بالسياسات والأهداف التي تطرحها الولايات المتحدة في المنطقة.

مرحلة حساسة

وفي أول تصريحاته لدى وصوله إلى إسطنبول، اليوم الجمعة، أوضح عراقجي أن إيران وتركيا بحاجة إلى «مشاورات أقرب وأكثر عمقًا»، نظرًا لحساسية المرحلة الراهنة، مؤكدًا أن الزيارة كانت مخططة منذ عدة أشهر، وتهدف إلى بحث العلاقات الثنائية إلى جانب القضايا الإقليمية والدولية، وفق ما نقلته وكالة مهر الإيرانية.

ووجه وزير الخارجية الإيراني انتقادات لاذعة إلى الاتحاد الأوروبي، واصفًا إياه بأنه «قارة آخذة في التراجع» ولا يمتلك فهمًا دقيقًا لواقع المنطقة وتعقيداتها. كما اعتبر قرار الاتحاد الأوروبي تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة «إرهابية» بأنه «خطأ استراتيجي جسيم»، ستكون له انعكاسات سلبية على الاستقرار الإقليمي والعلاقات مع طهران.

وأشار عراقجي إلى أن مثل هذه القرارات، من وجهة نظر بلاده، لا تسهم في خفض التوتر، بل تزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني، وتدفع نحو مزيد من الاستقطاب في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى الحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية.

ومن المقرر، بحسب وكالة مهر، أن يلتقي عراقجي خلال زيارته نظيره التركي هاكان فيدان، إضافة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث ستتناول المباحثات ملفات عدة، في مقدمتها التطورات في الشرق الأوسط، والعلاقات الإيرانية–التركية، إلى جانب القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى تركيا في توقيت حساس، تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات بين طهران وواشنطن، إلى جانب أزمات متداخلة تشمل غزة وسوريا والبحر الأحمر، ما يعزز أهمية الدور التركي كطرف إقليمي يسعى إلى الوساطة والحفاظ على قنوات التواصل المفتوحة مع مختلف الأطراف.

تركيا إيران عراقجي طهران وزير الخارجية الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

مستريح السيارات

تسليم مستريح السيارات لمصر .. من هو أمير الهلالي نصاب الـ 2 مليار؟

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

إمام عاشور

شوبير يكشف حقيقة دور وكيل إمام عاشور في الأزمة

مهيب عبد الهادي

3 لاعبين قنبلة موقوتة.. مهيب عبد الهادي يحذر الأهلي من تكرار أزمة إمام عاشور

امام عاشور

مهيب عبدالهادي: الدوري الأمريكي كلمة السر في أزمة إمام عاشور مع الأهلي

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

عبدلله السعيد

سبب غياب عبدالله السعيد عن مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

ترشيحاتنا

برناردو سيلفا

سلاسل بلا هزيمة في دوري أبطال أوروبا.. أبرز النجوم وبرناردو سيلفا في الصدارة

الأهلي

بعثة الأهلي تشكو من ارتفاع درجة الحرارة في تنزانيا

إمام عاشور

إمام عاشور مش أول واحد.. الغندور يثير الجدل بشأن تغيب اللاعبين في الأهلي

بالصور

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إيران.. 3 شروط أمريكية قبل اندلاع الحرب

إيران
إيران
إيران

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي
الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

وصفات طبيعية لتجديد خلايا البشرة

وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة
وصفات طبيعية للبشرة

فيديو

الميزان بيضحك عليك… وده السبب الحقيقي اللي مخليك مش بتخسي

الميزان بيضحك عليك.. السبب الحقيقي لفشل رحلة التخسيس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد